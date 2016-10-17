Москва, 17 октября, 2016, 22:48 — ИА Регнум. Начальник УСБ СК РФ Михаил Максименко, обвиняемый в получении крупных взяток от криминального авторитета по кличке Шакро Молодой, переведен в психиатрическое отделение СИЗО, сообщает НТВ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Камера СИЗО

Максименко перевели в психиатрическое отделение следственного изолятора «Бутырки» для медицинского обследования, он плохо себя чувствует.

Напомним, Общественная наблюдательная комиссия требовала немедленной госпитализации Максименко для проверки применения к нему психотропных средств.

Лефортовский суд Москвы 19 июля вынес решение об аресте трех высокопоставленных офицеров Следственного комитета РФ: начальника управления собственной безопасности ведомства Михаила Максименко, его заместителя Александра Ламонова и первого заместителя начальника Московского главного управления Дениса Никандрова. Они подозреваются в получении взяток в особо крупном размере от криминального авторитета по кличке Шакро Молодой. Впоследствии арест всех троих был продлен судом до 19 декабря 2016 года. Свою вину все трое подозреваемых отрицают и считают уголовное преследование в отношении себя незаконным.