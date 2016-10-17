Дамаск, 17 октября, 2016, 22:37 — ИА Регнум. ООН готова поддержать любую паузу в боевых действиях в осаждённом сирийском городе Алеппо после того, как ВС России объявили о подготовке «гуманитарной паузы», передаёт ABC News.

Флаг ООН

Представитель ООН Стефан Дюжаррик сообщил журналистам в штаб-квартире организации в Нью-Йорке, что он не располагает подтверждением о подготовке ВС России и Сирии восьмичасовой «гуманитарной паузы», запланированной на 20 октября.

Однако пресс-секретарь отметил, что «любое снижение насилия, снижение боевых действий, любая пауза, которая на самом деле будет реализована, крайне приветствуется».

ООН призывает к установлению как минимум 48-часового перемирия, необходимого для доставки гуманитарной помощи.