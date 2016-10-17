Казань, 17 октября, 2016, 22:35 — ИА Регнум. В Татарии естественный прирост населения за девять месяцев текущего года составил более 8,5 тыс. человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель увеличился на 21%, заявил глава Минэкономики республики Артем Здунов, озвучив предварительные итоги реализации Стратегии социально-экономического развития Татарии до 2030 года, сообщает пресс-служба правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дети

По его словам, демографическая ситуация в республике подтверждает проводимую правительством работу, продолжительность жизни граждан также увеличивается. «С учетом роста рождаемости и снижения смертности есть основания полагать, что уже в текущем году общая продолжительность жизни составит свыше 73 лет», — полагает Здунов.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ ведомства, с января по сентябрь 2016 года, естественный прирост населения составил 7 257 человек, или на 28,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Количество родившихся в республике выросло на 200 человек, число умерших сократилось на 1,4 тыс. человек.