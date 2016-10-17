Москва, 17 октября, 2016, 22:19 — ИА Регнум. В целом итоговое заявление глав МИД стран ЕС по Сирии абсолютно не конструктивно. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Кукрыниксы. «Рейхсминистр пропаганды» доктор Геббельс

«Например, содержащийся в нем призыв к прекращению военных полетов над Алеппо немедленно приведет к активизации террористов и еще большим жертвам среди мирного населения», — сказал сенатор.

Что касается формы заявления, то язык угроз и ультиматумов, на которым с подачи США пытаются говорить с Россией страны ЕС, напрочь исключает саму возможность диалога, указал он.

«Идет даже не топтание на месте, а явный откат. Главы МИД стран ЕС своим заявлением практически перечеркнули результаты недавней лозаннской встречи по Сирии, которая внушала определенный оптимизм», — считает Клинцевич.

Бездоказательно обвинив Сирию и Россию в авиаударах по мирным объектам в Алеппо, Евросоюз еще раз продемонстрировал, что смотрит на сирийские события исключительно глазами США, отметил сенатор. «Проигнорированы все наши инициативы по разрешению ситуации вокруг Алеппо, в том числе объявление Россией восьмичасовой гуманитарной паузы 20 октября, на время которой ВКС РФ и сирийские правительственные войска прекратят нанесение ударов по боевикам», — констатировал Клинцевич.

Власти Европейского Союза собираются приравнять к военным преступлениям обстрелы гражданской инфраструктуры в сирийском городе Алеппо. С соответствующим заявлением выступили главы МИД государств — членов Евросоюза.

В документе также подчеркивается, что «ситуация в Сирии должна рассматриваться Международным уголовным судом». «(ЕС) вновь призывает Совет Безопасности ООН предпринять действия в этом отношении», — отметили министры.