«Главы МИД стран ЕС практически перечеркнули результаты лозаннской встречи»
Москва, 17 октября, 2016, 22:19 — ИА Регнум. В целом итоговое заявление глав МИД стран ЕС по Сирии абсолютно не конструктивно. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.
«Например, содержащийся в нем призыв к прекращению военных полетов над Алеппо немедленно приведет к активизации террористов и еще большим жертвам среди мирного населения», — сказал сенатор.
Что касается формы заявления, то язык угроз и ультиматумов, на которым с подачи США пытаются говорить с Россией страны ЕС, напрочь исключает саму возможность диалога, указал он.
«Идет даже не топтание на месте, а явный откат. Главы МИД стран ЕС своим заявлением практически перечеркнули результаты недавней лозаннской встречи по Сирии, которая внушала определенный оптимизм», — считает Клинцевич.
Бездоказательно обвинив Сирию и Россию в авиаударах по мирным объектам в Алеппо, Евросоюз еще раз продемонстрировал, что смотрит на сирийские события исключительно глазами США, отметил сенатор. «Проигнорированы все наши инициативы по разрешению ситуации вокруг Алеппо, в том числе объявление Россией восьмичасовой гуманитарной паузы 20 октября, на время которой ВКС РФ и сирийские правительственные войска прекратят нанесение ударов по боевикам», — констатировал Клинцевич.
Власти Европейского Союза собираются приравнять к военным преступлениям обстрелы гражданской инфраструктуры в сирийском городе Алеппо. С соответствующим заявлением выступили главы МИД государств — членов Евросоюза.
В документе также подчеркивается, что «ситуация в Сирии должна рассматриваться Международным уголовным судом». «(ЕС) вновь призывает Совет Безопасности ООН предпринять действия в этом отношении», — отметили министры.