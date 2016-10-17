Берлин, 17 октября, 2016, 22:07 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Пресса

«Гуманитарные последствия военной интервенции России в Сирии не волнуют Кремль. Но какие последствия будет иметь потакание Запада российской политике? На прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров дал российскому «Первому каналу» интервью, в котором объяснил, почему переговоры России и США о прекращении огня в Алеппо сорвались. Глава российской дипломатии заявил, что вся ответственность лежит на американцах, хотя очевидно, что мирных жителей там убивают именно российские и сирийские войска», — пишет газета Frankfurter Rundschau (FR).

Как пишет издание, в Москве просто не понимают возмущение, которое вспыхнуло на Западе против действий России в Сирии из-за ее военной интервенции. «Ловкие политики Кремля, искусно жонглируя понятиями, упрекают Запад в лицемерии, указывая, что моральное осуждение и сочувствие Запада направлено только на Алеппо, но не затрагивает и другие горячие точки на карте мира. Это возражение кремлевской пропаганды ложно, так как сострадание всегда конкретно и не должно быть ограничено тем, что люди страдают много где еще. Страдания всех нуждающихся детей во всем мире в эти дни ничуть не умаляют конкретных страданий жителей восточного Алеппо», — пишет издание.

«Но главный вопрос заключается в том, к каким конкретным действиям или бездействию в политике Запада приведет в итоге это сострадание? Перед глазами пример недавней неудачной гуманитарной интервенции Запада в Ливии, когда Запад вмешался, но это не помогло, и государство распалось. Это осложняет задачу обеспечения бесполетной зоны над Сирией, особенно если против этого выстуакет армия России. Беспомощность Запада в Сирии лишь отчасти является результатом российской военной интервенции и действий президента Владимира Путина, который создал в Сирии патовую ситуацию, когда ничего нельзя решить без согласия Москвы. Гораздо более серьезной причиной является в настоящее время нерешительность Соединенных Штатов, которые позволили Кремлю продемонстрировать всему миру, что без России мир в Сирии невозможен. Теперь придется действовать крайне осторожно, чтобы вновь доказать, что мир в Сирии возможен даже без России», — добавляет FR.