Киев, 17 октября, 2016, 22:02 — ИА Регнум.



U.S. Army Europe Images ВСУ

За прошедшие сутки в Донбассе наблюдается активизация боевых действий. Противоборствующие стороны применяют ствольную артиллерию, 152 мм САУ, минометы, подразделения ВСУ проводят позиционные атаки без вытеснения сил противника. Об этом 17 октября сообщают пресс-служба Минобороны Украины, Народные милиции ДНР и ЛНР, передает ИА REGNUM.

В частности, заместитель командующего оперативным командованием Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что утром в районе села Ленинское (Мариупольское направление, Донетчина) подразделения ВСУ (до роты) предприняли попытку захватить позиции армии ДНР. В результате атаки погиб один боец ДНР.

«В настоящее время атака противника остановлена ценой жизни одного военнослужащего ДНР. Также трое военнослужащих получили ранения», — рассказал Басурин, добавив, что противник выпустил 32 артснаряда калибра 122 мм и 18 мин калибра 120 мм.

Он сообщил, что вчера украинские войска обстреливали позиции ВС ДНР в населенных пунктах: Октябрьский, Саханка, Безыменное, Ленинское, Ясиноватая, Спартак, Александровка, Трудовское, Старомихайловка, Горловка и Докучаевск.

«Обстановка в ДНР остается напряженной. Всего за прошедшие сутки украинские силовики 398 раз нарушили режим прекращения огня, из них с применением тяжелой артиллерии и минометов — 336 раз… Все данные о нарушениях Минских договоренностей украинской стороной и расположении запрещенного вооружения ВСУ переданы представителям миссии ОБСЕ и СЦКК», — констатировал Басурин.

По его словам, на южном и северном направлениях фронта ВСУ усилили свои позиции бронетехникой. «В районе населенного пункта Шумы (к северо-западу от Горловки, 1 км от линии соприкосновения) в районе террикона выявлено местонахождение одного танка и двух грузовых автомобилей с боеприпасами. В районе села Старогнатовка (к востоку от Волновахи, южное направление, 4,5 км от фронта) — две 122-мм САУ «Гвоздика», — рассказал Басурин.

Он также проинформировал, что под Горловкой в результате «дружественного огня» двое солдат ВСУ погибли, четверо получили ранения. «В результате несогласованности действий при смене подразделений 24 батальона 54 механизированной бригады в районе села Кодема Артемовского (Бахмутского) района, военнослужащие этого же батальона приняли своих за прорвавшееся подразделение ДНР и открыли огонь. Вследствие беспорядочного и хаотичного огня подразделения противника погибло двое солдат», — подытожил Басурин.

В то же время военное ведомство ЛНР информирует о начале командно-штабных тренировок по отработке взаимодействия с правоохранительными органами ЛНР в ликвидации украинских ДРГ.

«Сегодня, 17 октября, Народная милиция ЛНР начала командно-штабную тренировку по отражению возможных атак противника и отработке действий по борьбе с диверсионно-разведывательными группами. Тренировка продлится два дня и завершится 19 октября. В ходе тренировки будут отрабатываться вопросы взаимодействия с другими силовыми структурами республики при планировании, подготовке и проведении оборонительных и контрнаступательных действий в случае украинской агрессии. Внимание будет уделено действиям по борьбе с ДРГ, выявлению агентуры противника, охране и обороне критически важных объектов республики», — пояснили в НМ ЛНР.

Кроме того, спикер НМ ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские силовики не только активизировали разведку на линии соприкосновения при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), но и начали применять их для ударов по позициям ЛНР.

«Украинские силовики активизировали разведку при помощи беспилотных летательных аппаратов на линии боевого соприкосновения. Так, нашими военнослужащими в районе моста населенного пункта Счастье была отмечена работа беспилотного летательного аппарата ВСУ. Также беспилотник был зафиксирован в районе населенного пункта Нижнее Лозовое. Позже беспилотный летательный аппарат противника осуществил зависание на 2−3 минуты над позицией НМ ЛНР в районе н.п. Калиновка, произвёл сброс взрывного устройства и ушел к линии соприкосновения. Через девять минут подобный инцидент был зафиксирован на других позициях НМ в том же районе», — сказал Марочко.

При этом он сообщил, что ВСУ в нарушение Минских соглашений продолжают стягивать военную технику и личный состав в зону «АТО». «Несмотря на заявления высшего военного руководства Украины о соблюдении Минских договоренностей, ВСУ продолжают подготовку к очередному витку активных боевых действий, для чего в зону так называемой «АТО» стягивают военную технику и личный состав. Так, по информации, полученной от местного населения, стало известно, что в зоне ответственности 28-й бригады ВСУ в районе н.п. Валуйское Станично-Луганского района на территорию бывшего пионерлагеря «Солнечный» прибыла колонна военной техники противника, предположительно, 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В н.п. Нижнетеплое (Станично-Луганский район) прибыло подразделение из состава 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Личный состав этого подразделения был опознан по шевронам бригады, и в разговорах с местными жителями военнослужащие рассказывали, что прибыли из города Владимир-Волынского Волынской области Украины, где и дислоцируется 14-я отдельная механизированная бригада ВСУ», — рассказал Марочко.

Он сообщил, что жители подконтрольных Украине районов Луганщины массово уклоняются от вступления в батальоны самообороны. «Нам стало известно о росте социальной напряженности среди гражданского населения Луганской области, на территории подконтрольной киевским властям, в связи с подготовкой к созданию военно-политическим руководством Украины батальонов самообороны из числа местных жителей. На территории Луганской области в целях реализации решений военно-политического руководства Украины, работникам учреждений и организаций, под роспись рассылаются повестки для прохождения медосмотров. Чтобы уклонится от вступления в батальоны, многие лица оформляют больничные листы либо увольняются», — добавил Марочко.

В свою очередь, 17 октября спикер Минобороны Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко заявил, что вчера в результате ведения боевых действий в Донбассе «один украинский военнослужащий погиб, семь — получили ранения».

Он сообщил, что на Луганском направлении ВС ЛНР подтянули дополнительные артиллерийские подразделения на передовую и усилили обстрелы позиций ВСУ в Попаснянском районе. Всего на этом направлении состоялось 29 вражеских обстрелов, в том числе 13 — из тяжелого вооружения.

«На этих рубежах боевые действия постепенно переходят в круглосуточный режим. Враг ведет огонь из тяжелого вооружения из двух направлений — восточного (Первомайск) и юго-восточного (Калиново). Также к обстрелам привлекаются артбатареи большого калибра, развернутые на второй линии (Ирмино и Стаханов)… Вчера по нашим позициям выпущено около 120 боеприпасов из тяжелого вооружения. Также вчера боевые действия велись в Трехизбенке, Крымском и Орехово. В частности, в Крымском состоялось два вражеских минометных обстрела», — сказал Лысенко. По его словам, на Донецком направлении ВС ДНР продолжают придерживаться тактики точечных обстрелов украинских позиций почти по всей линии фронта с применением тяжелого вооружения. «Больше всего вчера досталось Троицкому, где враг выпустил по нашим позициям 10 минометных мин и 10 снарядов. Также противник применял минометы в Луганском, Новгородском, Верхнеторецком и авдеевской промзоне. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении состоялось девять вражеских обстрелов, в том числе пять — из тяжелого вооружения», — рассказал Лысенко. Он сообщил, что наиболее сложная обстановка по-прежнему сохраняется на рубеже Марьинка — Красногоровка (Мариупольское направление), где ВС ДНР только за полтора часа выпустили по украинским войскам 225 боеприпасов из тяжелого вооружения."В Марьинке пострадали восемь домов, в том числе пять жилых. Такая же ситуация — на юге (участок фронта Талаковка — Широкино). В частности, вчера больше всего досталось Лебединскому. Количество выпущенных мин и снарядов достигает нескольких сотен… Тактика противника — тотальное разрушение населенных пунктов и наших оборонительных рубежей на этом участке фронта, что облегчит дальнейшие агрессивные действия на «выжженной земле», — полагает Лысенко.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера ночью в Донецке был убит очередной полевой командир ДНР, полковник батальона «Спарта» Арсен Павлов (позывной «Моторола»). В связи с гибелью бойца в ДНР объявлен трехдневный траур.

Напомним, 6 августа в Луганске было совершено покушение на жизнь главы ЛНР Игоря Плотницкого. Неизвестные привели в действие взрывное устройство (без поражающих элементов) в результате чего глава ЛНР получил легкие ранения.

В конце июля 2016 года на Донетчине на трассе Дебальцево — Горловка неизвестные расстреляли авто с командиром 3-го батальона 7-й бригады ЛНР «Мачете». Бригада удерживала Дебальцевское направление. Машину, в которой находилась супруга командира ЛНР Лилия, обстреляли из пулемета и СВД. Супруги получили незначительные ранения. Ранее, в декабре 2015 году в г. Первомайск (Луганщина, под контролем ЛНР) был взорван автомобиль с атаманом Всевеликого Войска Донского Павлом Дремовым (погиб). В январе 2015 года под Лутугино (Луганщина, под контролем ЛНР) был взорван автомобиль с начштаба четвертой бригады ЛНР Александром Бедновым, позывной «Бэтмен», (погиб). До этого Народная милиция ЛНР арестовала Беднова, его жену и сторонников. В мае 2015 года на трасе Перевальск — Луганск в районе Алчевска (Луганщина, под контролем ЛНР) был убит экс-командир бригады «Призрак» ЛНР Алексей Мозговой. Вместе в Мозговым были убиты еще шесть человек, ехавшие на трех машинах.