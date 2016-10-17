Киев, 17 октября, 2016, 21:56 — ИА Регнум. Сегодня, 17 октября, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введение в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 16 сентября 2016 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Как сообщает ИА REGNUM, соответствующий указ №467/2016 от 2016 года обнародован на сайте главы украинского государства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

Отмечается, что решение СНБО от 16 сентября предусматривает продление и применение персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), внесенных Кабинетом министров Украины (распоряжение от 31 августа 2016 года № 639-р), Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 сентября 2016 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим Указом, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — сказано в указе.

При этом решение СНБО предусматривало продление персональных специальных экономических и других санкций, введенных 2 сентября 2015 года (введены указом президента Украины от 16 сентября 2015 года № 549).

Кроме того, 17 октября пресс-служба СНБО проинформировала, что прошлогодний санкционный список дополнен 335 физическими и 167 юридическими лицами. «16 сентября 2016 года состоялось заседание СНБО Украины, на котором были продлены санкции в отношении всех физических (за исключением лиц, которые умерли) и юридических лиц, введенные с 16 сентября 2015 года. На этом заседании было также принято решение о расширении перечня лиц, в отношении которых должны быть введены персональные ограничительные меры (санкции)», — информирует СНБО.

Также Порошенко поручил ввести персональные санкции в отношении лиц, которые были причастны к проведению выборов в Государственную Думу РФ на территории Крыма (депутатов и членов избирательных комиссий).

Ранее отмечалось, что Киев ввел санкции в отношении правоохранителей России и судей, причастных к преследованию граждан Украины, в частности Олега Сенцова и Александра Кольченко.

Напомним, 16 сентября 2015 года президент Порошенко подписал указ о введении санкций против России. Решение СНБО закрепило ограничения в отношении более 400 физических и 90 юридических лиц РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября народные депутаты, члены фракции «Народный фронт» (НФ) Андрей Левус, Сергей Высоцкий и Николай Княжицкий внесли в парламент законопроект «Об одобрении предложений о применении персональных санкций против лиц, которые создают реальные и/или потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины». Соответствующий документ зарегистрирован в парламенте под номером 5274.

Напомним, 14 октября народный депутат, член фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Лещенко отметил, что санкции, введенные Украиной год назад против российских юридических и физических лиц, уже месяц не действуют.

Он напомнил, что срок действия документа, который вводил ограничения, истек в сентябре 2016 года и после этого его никто не продлевал. «Год назад, 16 сентября минувшего года было введено в действие решение СНБО Украины о санкциях. В санкционном списке находится около 400 человек: российских политиков, олигархов, аналитиков, плюс около 100 российских компаний — всего около 500 юридических и физических лиц, которые были под санкциями в соответствии с указом президента Порошенко от 16 сентября 2016 года. Там было сказано, что санкции вводятся на один год. 16 сентября этого года санкции прекратили действовать. Начиная с 16 сентября по сегодняшнее число санкций против этих 500 физических и юридических лиц нет», — сказал Лещенко.