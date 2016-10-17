Москва, 17 октября, 2016, 21:54 — ИА Регнум. Министр образования Российской Федерации Ольга Васильева отправила в отставку исполняющего обязанности ректора Московского государственного педагогического университета (МПГУ) Алексея Семенова. Об этом сегодня, 17 октября, сообщает пресс-служба министерства образования и науки.

мпгу.рф Дмитрий Ливанов и Алексей Семенов

Напомним, ранее Семенов заявил, что не собирается покидать пост ректора МПГУ. Но в министерстве решили иначе.

Процедура выбора ректора для вуза двухступенчатая.

Сперва кандидатуру выдвигает ученый совет вуза. Затем эту кандидатуру должно утвердить министерство образования. Семенов стал ректором МПГУ в 2013 году. Его назначил тогдашний министр образования Дмитрий Ливанов.

Кто станет новым ректором МПГУ пока точно неизвестно. Однако ряд СМИ со ссылкой на источники утверждает, что место Семенова займет заместитель директора департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки РФ Алексей Лубков. Примечательно, что в прошлом он был проректором МПГУ, а также является выпускником данного вуза.