Севастополь, 17 октября, 2016, 21:08 — ИА Регнум. Правительство Севастополя утвердило госпрограмму развития государственного управления на 2017 — 2020 годы. Документ принят 17 октября на заседании правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Айвазовский. Русская эскадра на Севастопольском рейде. 1846

Директор департамента финансов городского правительства Владимир Штоп сообщил, что общий объем финансирования программы составит более 11 млрд рублей, в том числе 10,7 млрд рублей — средства бюджета Севастополя, 625 млн — федерального бюджета.

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«Доля органов госвласти и госучреждений, объединенных в единое информационное пространство управления бюджетным процессом, в том числе с использованием web-технологий, в 2017 году составит не менее 65%, в 2018 году — 100%», — сказал он.

Ожидается, что реализация госпрограммы позволит поднять долю расходов бюджета города в 2017 году на уровень не менее 60%, а в 2018 году — не менее 75%.

Финансист уточнил, что подпрограмма модернизации и повышения эффективности управления государственными финансами ставит целью повышение качества управления на основе современных информационных технологий и телекоммуникационных технологий, интеграцию системы управления бюджетным процессом с государственной системой.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство планирует внести изменения в некоторые законы с тем, чтобы сократить на 15−17% число сотрудников органов власти и не превысить установленные бюджетные расходы на зарплаты чиновников.