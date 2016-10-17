Чебоксары, 17 октября, 2016, 22:58 — ИА Регнум. Чувашия прочно входит в информационный оборот по федеральным скандалам при отсутствии должного контроля готовности сдаваемых объектов, неосведомлённости первых лиц о реальной ситуации и хромающей на обе ноги информационной политики. Республика даёт новые темы не только для журналистских расследований, но и воскресных сатирических программ, где хлёстко и метко высмеивается пустопорожняя ретивость и показушность региональных чиновников. А в это время главный идеолог информационной политики — пресс-секретарь главы региона Михаила Игнатьева получает госнаграду. Юмор и сатира. Стоит добавить, что официальные релизы пресс-службы главы республики пухнут в объёмах и сокращаются содержательно, а отдельные встречи первого лица республики выглядят как вызов обществу и вызывают вопросы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

cap.ru, Борис Филатов 23 июня 2016 года. Чувашия. Вручение ключей от квартир по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Чувашской Республики»

В эти выходные Чувашия бесплатно засветилась в прайм-тайм, попав под юмористический обстрел в сатирической программе на НТВ «Салтыков-Щедрин шоу». Поводом стала торжественно-бравурная раздача девяти семьям ключей от квартир накануне выборов — ещё в День Республики (24 июня). Муляжи вручал улыбающийся глава Чувашии Михаил Игнатьев - на камеру выглядевший даже более счастливым, чем сами переселенцы. И в очередной раз заявляя, что государственные программы в республике реализуются «успешно», «все взятые обязательства успешно выполняем», а за последние годы из ветхих бараков «в благоустроенные квартиры переселились более 7 тыс. человек».

Между тем выяснилось, что, «обладая ключами от квартиры, в эти квартиры переселенцы отнюдь попасть не могут». Дом до сих пор не сдан в эксплуатацию в связи с многочисленными недоделками. «Новоселье в старой квартире» стало поводом для обсуждения в сатирической программе. «Договора подписаны, ключи розданы. Такая вот тонкая издёвочка. Не раздавали бы хотя бы фуфловые ключи от несуществующих замков», — прокомментировал ведущий Алексей Кортнев.

Его коллега Дмитрий Колчин предположил, что это может быть квест по типу «Форта Баяр» (игра, где команды при прохождении уровней получают ключи). «И там (в Чувашии), чтобы получить квартиру, надо не один ключ собрать. Вот они один собрали, когда раздавали, положили его в копилочку. Следующий — через пять лет», — ударил словом ведущий.

«Я не знаю, может быть, я зря ополчился на чиновников? Может быть, они раздавали ключи от своих квартир?», — иронично заметил Кортнев. Окончательно «добил» Михаил Задорнов: «А я не понимаю, в чём обман? Они же говорили: «Мы вам даём ключи». Квартиры никто не обещал».

Примечательно, что чувашские чиновники теперь умудряются вляпаться даже в беспроигрышной патриотической теме — благодаря неподготовленности и непроработке встреч первого лица. Что даёт повод для кривотолков, бьющих по имиджу и репутации власти. На минувшей неделе была организована одна из таких встреч, которую общественность оценила как «неоднозначная» и вызвала обсуждение в соцсетях: глава Чувашии Михаил Игнатьев принял ветерана Великой Отечественной войны, участника обороны Севастополя Павла Сорокина. Безусловно, всё, что касается сохранения памяти, истории Родины и фронтовиков — священная тема, требующая подробной информации. Резонанс эта встреча вызвала из телесюжета, где рассказали, что Павел Сорокин числится в списке пропавших без вести: его имя внесено в Книгу памяти Чувашии и выбито на мемориале в честь павших при обороне Севастополя, при этом сам Сорокин четыре года находился в немецком плену, о чём в официальном релизе не сообщалось. На реакцию интернет-сообщества в пресс-службе вскоре отреагировали: к понедельнику, 17 октября, информацию о встрече с ветераном немного дополнили. Но осадок остался.

Впрочем, нынешние официальные пиар-релизы содержательно — ни о чём: «успехи», не подкреплённые цифрами и фактами, — пустая пропаганда. Что заставило Михаила Игнатьева, всегда трепетно относящегося к цифрам и фактам, с великолепной памятью на них, «гонявшего» за попустительство не одного помощника, изменить своим принципам и принимать за чистую монету никчёмные хвалебные оды в его адрес, — трудно предположить. Но он отвечает взаимностью своему пресс-секретарю: ответной похвалой стало награждение Игнатьевым Светланы Каликовой Почётной грамотой Чувашской Республики под формулировкой «за многолетнюю добросовестную работу». Награждение совпало с выходом юмористической программы на НТВ и высмеяно ни одним местным журналистом.

«Погоня чиновников за перерезанием красных ленточек ничего хорошего не сулит и заканчивается печально. Что Чувашия и демонстрирует на всю страну. Мы предупреждали ещё в прошлом году, когда объявлялся конкурс подрядчика, что построить дом в Сосновке в такие короткие сроки немыслимо, и всё это превратится только в предвыборную показуху. Что и произошло. И это не первый резонансный случай: до сих пор на слуху частично обрушившийся новый дом по улице Дементьева в «Садовом», где также переселенцам с помпой вручали ключи», — комментирует ситуацию лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов.

«И если раньше Игнатьев жёстко спрашивал с чиновников, начиная с помощников и министров, на предмет готовности объектов и контроля за ситуацией, наказывая за халатность, то сейчас его постоянно подставляют свои же люди в своей же администрации, показывая только одну сторону события и закрывая неприглядную — в силу неосведомленности, либо непрофессионализма, а может быть, даже умышленно, — считает Солдатов. — Он расплодил столько помощников и советников, увеличил свою администрацию, а эффективности нет. Более того, она падает. Игнатьева постоянно подставляют. Видимо, кто-то очень хочет в его кресло: не зря же массированно транслируются слухи о его здоровье и на пустом месте создаются негативные информационные поводы».

«Один из последних наглядных таких примеров — встреча с Павлом Сорокиным, который одновременно документально и жив, и мертв. Конечно, очень хорошо, что ветеран жив. Но то, как было подано официально, иначе как информационным провалом и подставой не назовёшь. Ведь остаётся загадкой, где был ветеран всё это время, получал ли он льготы и пенсию, что может по этой теме сказать военкомат? Выходит, что документально он и жив, и мёртв одновременно? Эта ситуация — пример пробелов в системе социальной службы, системе воинского учёта, системе пенсионной службы. И так далее, и так далее. И если бы чиновники потрудились хоть немного разобраться во всей ситуации, заявив обществу, что правда восторжествовала: ветеран, считавшийся без вести пропавшим, жив, а при учёте произошли такие-то ошибки, то это было большим плюсом Игнатьеву. А так получается пиар ради пиара, совсем немного — и пиарщики Игнатьева переплюнут креативность пиарщиков Федорова (экс-президент Чувашии Николай Федоров), который под конец своего срока разгуливал в женском парике по рынку под ТВ-камеры, чтобы выяснить цены. Такими информационными темпами финальная точка близка», — не исключает Владислав Солдатов.