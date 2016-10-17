Минск, 17 октября, 2016, 20:29 — ИА Регнум. Власти Белоруссии не планируют принимать специальных мер по ограничению роли русского языка в жизни республики. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью польской газете «Речьпосполита», стенограмму которого приводит пресс-служба МИД Белоруссии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Книги на русском языке

По словам министра, Александр Лукашенко «никогда не старался создать искусственные условия для развития того или иного языка», а государственная политика Белоруссии «состоит в том, чтобы всё это происходило естественно». «Мы понимаем, что, начиная с прежних советских времён, подавляющее большинство населения Беларуси говорило на русском языке. Такая ситуация сохраняется и сейчас», — констатировал он.

Макей согласился с утверждением журналиста о том, что «пропорции изменились», однако подчеркнул, что это достигнуто «не искусственными мерами, а путём создания каких-то нормальных условий для более широкого использования белорусского языка».

«Ситуация постепенно меняется и действительно очень многие люди, больше людей стараются говорить на белорусском языке. Президент пару дней назад тоже сказал о том, что мы планируем увеличить и количество часов в школах для обучения белорусскому языку», — отметил Макей.

Глава МИД обратил внимание, что Белоруссия является единственной страной на постсоветском пространстве, где существуют два государственных языка — русский и белорусский. «Если бы в своё время не было принято такое решение, если бы мы искусственно заставили людей говорить только на белорусском языке, мы получили бы, может даже не то же, а в десятки раз хуже ситуацию, чем в Украине. Никогда руководство Беларуси на такие шаги не пойдёт. Мы хотим, чтобы это происходило естественным путём», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках проводимой властями Белоруссии политики «белорусизации» в республике последовательно уничтожается русскоязычная топонимика. Белорусов поставили перед фактом наличия «родного языка», литературный вариант которого был создан в начале XX века и директивно насаждался во время первой волны «белорусизации», сопровождавшейся политическими репрессиями. В XXI веке белорусы обязаны сдавать экзамены по языку, который белорусский этнограф академик Евфимий Карский называл совокупностью западнорусских говоров, но не самостоятельным языком.

Несмотря на заявления Министерства образования Белоруссии о том, что власти республики «не идут путём навязывания языка обучения» в школах и вузах, право учащихся и их родителей на выбор языка обучения зачастую не может быть реализовано по той причине, что школы и вузы не закупают учебную литературу по многим предметам на русском языке и запрещают использование русскоязычных учебников.

В Белоруссии нет ни одной русской школы, ни одного русского вуза, ни одного русского дошкольного учреждения. Русскоязычные учреждения не являются русскими, однако на это некому обратить внимание — в Белоруссии нет ни одного русского СМИ, ни одной русской или пророссийской партии.

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