Ижевск, 17 октября, 2016, 20:25 — ИА Регнум. Дело бывшего вице-спикера городской думы Ижевска Василия Шаталова и его супруги Яны Кузнецовой с утвержденным обвинительным заключением направили в Высший суд Удмуртии. Они обвиняются по ч.3 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ («Организация мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), и ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»), сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Бюджетные средства, выделенные на развитие конного спорта в регионе, расхищались

По данным следствия, Шаталов вместе с супругой, которая являлась директором Детско-юношеской школы по конному спорту Ижевска, похитили более 28 млн рублей бюджетных средств, которые должны были направить на развитие конного спорта в регионе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2011—2014 годах Яна Кузнецова заключала контракты об аренде спортивных сооружений и договаривалась о проведении соревнований с организациями, подконтрольными Шаталову. Однако, никакие соревнования не проводились, а арендованные объекты либо не существовали, либо принадлежали супруге депутата. Используя служебное положение, Шаталов добивался выделения средств конной школе с целью дальнейшего хищения. По первоначальной версии, объем похищенных средств составлял около 22 млн рублей.

Шаталова задержали 16 июля 2015 года. После задержания, находясь в Городской клинической больнице № 5 Нижнего Новгорода, куда он был доставлен после сердечного приступа, бывший вице-спикер совершил попытку самоубийства. Депутат забрался на окно и заявил о готовности прыгнуть вниз. Спасатели и медики 6 часов уговаривали его отказаться от своих намерений. Сотрудники СОБРа воспользовались альпинистским снаряжением, спустились с крыши и втянули депутата в помещение. После попытки суицида Шаталова направили в одну из психиатрических клиник Нижнего Новгорода. В дальнейшем вице-спикера перевели в СИЗО.

Отметим, что на следующий день после задержания Шаталов зарегистрировался в качестве кандидата для участия в предстоящих 13 сентября выборах в Гордуму Ижевска по одномандатному избирательному округу № 3.