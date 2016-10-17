Вильнюс, 17 октября, 2016, 20:12 — ИА Регнум. В 2015 году 29,3% жителей Литвы пребывали на грани нищеты, а это был один из самых высоких показателей в ЕС, соответствующие данные статистической службы Eurostat были опубликованы сегодня, 17 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По сравнению с 2008 годом, в 2015 году их часть сократилась на 1%. Относительно больше таких людей было только в Болгарии (41,3%), Румынии (37,3%), Греции (35,7%) и Латвии (30,9%).

Нищий

В Эстонии этот показатель достигал 24,2%, средний показать в ЕС — 23,7%. По этому показателю лучше всего выглядят Чехия (14%), Швеция (16%), Нидерланды и Финляндия (по 16,8%).

Согласно методике исследования, к группе с риском бедности причисляются люди, доходы которых менее 60% от среднего показателя страны.

Согласно новейшим данным Департамента статистики, в Литве в 2015 году за гранью бедности проживало 22,2% населения страны — всего 640 тыс. жителей. Грань бедности — это 259 евро в месяц на человека, проживающего в одиночестве, и 574 евро в месяц на семью, состоящую из двух взрослых и ребенка до 14 лет.

Отметим, что литовские общественные организации не согласны с методологией подсчёта жителей, живущих на грани нищеты. По их словам, если примерять средний показатель заработка в Греции, в которой положение согласно статистики якобы хуже, чем в Литве, к самой Литве, то окажется, что в Литве за гранью нищеты живёт порядка 80% населения страны.

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