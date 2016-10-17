Ижевск, 17 октября, 2016, 20:44 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Удмуртии в экстренном порядке закупает вакцину от гепатита А. Об этом сообщает сегодня Udm-info со ссылкой на заместителя главы ведомства Андрея Воздвиженского. По словам замминистра, в течение двух недель заболеваемость увеличивалась, в настоящее время ситуация стабилизировалась. Объём средств, которые планируется направить на закупку вакцины от гепатита А, и количество жителей республики, которые будут привиты, не уточняется, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

NIAID Вакцинация

Как сообщало ИА REGNUM 7 октября, местные СМИ трубили о вспышке гепатита А более недели назад, при этом чиновники успокаивали, что эпидемии ещё нет. Между тем только в сентябре было зарегистрировано 100 случаев заболевания гепатитом А, в то время как за весь 2016 год — 110 случаев. Глава региона Александр Соловьев даже побывал на ижевском водоканале 7 октября — как подчёркивало региональное управление федерального Роспотребнадзора, не с инспекцией по качеству питьевой воды, а с вопросом увеличения тарифа на воду.

Затем регион оцепенел от гепатита: неделю тишины не нарушали ни власти, ни СМИ. Сегодня, 17 октября, главный федеральный инспектор по Удмуртии Дмитрий Мусин потребовал разобраться, что стало причиной вспышки гепатита А на территории республики. Как сообщает портал «Сусанин», в ходе аппаратного совещания органов власти Мусин заявил, что его удивили объяснения регионального Минздрава причин возникновения большого количества заболевших.

«Если это есть водный путь передачи, то меня некоторым образом удивили заявления Минздрава — люди пьют из колодцев. Назовите, сколько у нас в городе колодцев есть? И откуда они потребляют воду? Назовите реальные причины возникновения гепатита. Это не шутки. Мы сейчас прогремим на федеральном уровне. И что мы потом разбираться будем? Давайте сейчас разберемся», — потребовал федеральный инспектор, обращаясь к представителям министерства здравоохранения.

В свою очередь премьер-министр республики Виктор Савельев провел параллель с высоким уровнем выданных больничных листов. «Может быть, у нас медики такие суперлояльные? Но мы на одном из первых мест по заболеваемости. Не говорю о клещевом энцефалите, но он не влияет настолько на количество больничных», — высказался Савельев.

Напомним, неделей ранее глава Удмуртии Александр Соловьев посетил Ижевский водоканал. Сообщалось, что визит связан с тяжелой экономической ситуацией и необходимостью увеличения тарифа на воду. Глава Ижевска Юрий Тюрин и директор МУП «Ижводоканал» Владимир Пискайкин заверяли, что жителям города не о чем беспокоиться. «Пока столичная вода санпину соответствует. И та, что приходит из Камы, и та, что из Ижевского пруда», — сообщил Пискайкин. На следующий день после посещения водоканала Соловьевым стало известно, что МУП получит 45 млн рублей из кредита в размере 350 млн рублей, выделенных из бюджета Удмуртии Ижевску.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в сентябре в Удмуртии резко увеличилось число случаев заболевания гепатитом А. По словам начальника отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Веры Даниловой, по сравнению с прошлым годом заболеваемость выросла в три раза.

«Об эпидемии пока мы не можем говорить, но то что у нас резкий подъем за сентябрь — это связано с тем, что инфекция у нас циркулирует, а наше население не имеет того иммунитета, который был 15 лет назад», — отметила Данилова. Занос в республику произошел с южных территорий РФ, в частности, назван Краснодарский край, а также соседний регион — Марий Эл.

По данным республиканского управления Роспотребнадзора, с начала года в республике зарегистрировано 200 случаев заболевания острым вирусным гепатитом А, наибольшее число заболевших — в Ижевске. В начале октября в связи с ростом случаев заболевания гепатитом в Ижевске на карантин закрыли 10 классов в школах и четыре группы в детских садах.

Данилова говорила, что для вакцинации детей необходимо выделить 15 млн рублей. «Необходимо купить вакцину, пока еще не поздно, хотя бы 10 тыс. доз, чтобы закрыть очаги», — уверяла представитель Роспотребнадзора.