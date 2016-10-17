Киев, 17 октября, 2016, 19:40 — ИА Регнум. Украинский президент Петр Порошенко ввел в действие новые персональные, специальные и экономические санкции против России и ее граждан, сообщает указ, опубликованный на сайте Порошенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вопрос

В частности, там сообщается, что решение СНБО от 16 сентября предусматривает продление персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), внесенных кабинетом министров Украины (распоряжение от 31 августа 2016 года), СБУ Украины и Национальным банком Украины.

Президент Украины поручил разработать дополнительное решение о санкциях в отношении людей, причастных к проведению выборов в Государственную думу России на территории полуострова Крым. Эти санкции должны коснуться как депутатов, так и членов избирательных комиссий. Перечень этих лиц будет обнародован в ближайшее время.