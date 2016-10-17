Москва, 17 октября, 2016, 19:11 — ИА Регнум. Руководство телеканалал Russia Tuday считает блокировку счетов телекомпании на территории Великобритании политическим решением. Об этом сегодня, 17 октября, заявила журналистам главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Вход воспрещен

«Мы считаем, что это решение абсолютно политическое, это очевидно, и никто в здравом уме и в трезвой памяти не может считать по-другому», — заявила Симоньян.

Он подчеркнула, что ни британским финансовым регуляторам, ни банкам не в чем упрекнуть RT, так как телеканал ведет чистую, прозрачную и ясную детальность.

Напомним, ранее сегодня британском National Westminster Bank заявили, что банк пересмотрел договор о предоставлении RT финансовых услуг и считает, что с каналом больше невозможно сотрудничать.

Официальные британские власти никак не прокомментировали эту ситуацию. В МИД Великобритании переадресовали запросы в министерство финансов.

Стоит отметить, что RT сталкивается с существенным притеснением в западных странах. Власти Запада отмечают эффективность работы RT и в связи с этим используют все доступные методы для сокращения аудитории канала.