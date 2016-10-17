Калуга, 17 октября, 2016, 19:02 — ИА Регнум.



Пресс-службы правительства Калужской области На заседании калужского регионального кабинета министров

В здании «TRUCK STOP», расположенном в деревне Старомихайоловская Боровского района Калужской области, будет открыт новый многофункциональный миграционный центр, сообщает 17 октября корреспондент ИА REGNUM по материалом заседания регионального правительства.

В новом центре, мигранты смогут пройти не только медицинское обследование, но и сдать тесты на знание русского языка, истории и основам права российского государства.

Одновременно гастарбайтерам предложат оформить патенты, дающие право на работу в России.

По словам губернатор области Анатолия Артамонова, логично встречать мигрантов на границе региона.

«Надо постараться, чтобы уже в конце 2016 года миграционный центр начал работать, пока поток мигрантов снизился. Надо за это время накопить опыт, отработать все нюансы, чтобы с началом весны, когда поток мигрантов в регион вновь возрастёт, наш многофункциональный миграционный центр работал без сбоев», — сказал Анатолий Артамонов.

На заседании областного правительства, в частнсоти отмечалось, что подобрного рода центр уже существует в Московской области. Его положительный опыт калужане и решили взять на вооружение

Кстати, по информации местнвых СМИ, в 2015 году калужсколм регионе гастарбайтерам было выдано порядка 28 тысяч патентов на работу, а за 9 месяцев этого года — более 15 тысяч патентов.