Калуга, 17 октября, 2016, 18:59 — ИА Регнум.



Пресс-службы правительства Калужской области На церемонии подписания договора о сотрудничестве

В Калуге, сегодня 17 октября, состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Калужской области и ООО «ТОТАЛ ВОСТОК» в сфере реализации на территории региона инвестиционного проекта строительства завода по производству, хранению и отгрузке автомобильных масел для двигателей внутреннего сгорания, смазочных материалов и иного промышленного применения, а также сопутствующих материалов.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, подписи под документом поставили губернатор области Анатолий Артамонов и генеральный директор ООО «ТОТАЛ ВОСТОК» Фабьен Вуазен.

Новое предприятие разместится на земельном участке площадью 7 га в Боровском районе на территории ООО «Фрейт Вилладж Север». Планируемый объем инвестиций в проект составит около 2,4 млрд рублей. Ввод завода в эксплуатацию состоится в середине 2018 года.

По словам Фабьена Вуазена, на новом заводе в калужском технопарке «Ворсино» будут использовано преимущественно российское сырье. Основными причинами выбора для размещения предприятия именно в Калужской области руководитель компании назвал «прекрасную инфраструктуру и прозрачность ведения бизнеса». По его мнению, в калужском регионе созданы все условия для того, чтобы иностранные инвесторы чувствовали себя комфортно. В числе важнейших факторов господин Вуазен также назвал высокий уровень культуры труда в области и близость предприятий калужского автомобильного кластера.

Отметив актуальность данного проекта, губернатор Анатолий Артамонов подчеркнул его значимость для дальнейшего развития региональной экономики. Говоря об эффективном взаимодействии с инвесторами в нынешнее непростое время, губернатор Артамонов заметил, что основой успеха является то, что в области не только сохраняют лучшие традиции данной работы, но и стараются отвечать на вызовы времени.

Напомним, ООО «Тотал Восток» входит в группу компаний TOTAL — одного из мировых лидеров в области добычи и переработки нефти, и специализируется на производстве высококачественных смазочных материалов под марками Total и Elf. TOTAL — четвертый по величине в мире международный нефтегазовый концерн, оперирующий более чем в 130 странах. Его деятельность охватывает полный цикл — от научных исследований, добычи и переработки нефти до производства готовой продукции, транспортировки и продажи. Количество работников концерна во всем мире составляет более 96 тысяч человек.