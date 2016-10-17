Москва, 17 октября, 2016, 18:32 — ИА Регнум. Генерал-майор Сергей Кобылаш назначен командующим Дальней авиацией ВКС России, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны. Его предшественник, генерал-лейтенант Анатолий Жихарев, уволен в запас в связи с достижением предельного 60-летнего возраста. Он командовал Дальней авиацией с 2009 года. Сергей Кобылаш родился в 1965 году в Одессе. Окончил Ейское летное училище, летал на истребителях-бомбардировщиках и штурмовиках Су-25. Участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, в пятидневной войне против Грузии в августе 2008 года командовал 368-м штурмовым авиаполком. В ходе одного из боевых вылетов его штурмовик Су-25 был сбит, катапультировавшийся Сергей Кобылаш был эвакуирован поисково-спасательной группой. В октябре 2008 года Сергей Кобылаш был удостоен звания Героя России. С 2008 года служил в главкомате ВВС, с 2013 года занял пост начальника авиации ВВС, с 2015-го служил в должности начальника 4-го государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны (Липецкого авиацентра). Сергей Кобылаш имеет квалификацию летчик-снайпер. Он также был награжден «Орденом мужества», орденом «За военные заслуги», медалью «За отвагу» и ведомственными медалями.