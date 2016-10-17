Москва, 17 октября, 2016, 18:27 — ИА Регнум. Министр экономического развития Российской Федерации Алексей Улюкаев заявил, что правительство не планирует в ближайшее время вводить акцизы на сахаросодержащие напитки. Об этом сегодня, 17 октября, пишут «Известия».

Стакан газировки. 1966 год

«Мы не собираемся его вводить. И основные направления налоговой политики об этом говорят, что в наших планах этого нет», — заявил Улюкаев.

Напомним, ранее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщил, что министерство финансов предлагает ввести акциз на напитки с добавлением сахара и/или других подслащивающих и вкусоароматических веществ в размере 5 рублей за 1 литр.

По расчетам Минфина такой акциз может принести более 25 млрд рублей в год.