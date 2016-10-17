Ульяновск, 17 октября, 2016, 18:25 — ИА Регнум. В Ульяновской области по требованию прокуратуры закрыт доступ к 40 сайтам, содержащим порнографические материалы.

Закрыто

По данным прокуратуры, в ходе проводимого прокурорами мониторинга информационного пространства сети интернет продолжают выявляться ресурсы, содержащие порнографию и популяризующие оказание платных интимных услуг. Вход на них свободный, не требует предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с размещенной на них информацией мог любой пользователь.

Вместе с тем свободное размещение такой информации с возможностью ознакомления с ней несовершеннолетних способно нанести вред их психическому здоровью, негативно сказывается на нравственном развитии детей и молодежи.

Кроме того, наличие в открытом доступе порнографических материалов и сведений, популяризующих предоставление сексуальных услуг за плату, формирует мнение о возможности и законности беспрепятственного распространения данной информации.

Все заявления прокуроров о блокировке сайтов удовлетворены, решения судов вступили в силу, их исполнение контролируется прокуратурой Ульяновской области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, житель Архангельской области Владимир Станулевич направил на имя генерального прокурора Юрия Чайки обращение, в котором отмечает, что «фильтрация детской порнографии» в России не работает, а криминализация пользователей интернета растет.