Москва, 17 октября, 2016, 19:49 — ИА Регнум. В центре Москвы на Боровицкой площади продолжается установка памятника князю Владимиру. Все монтажные работы производятся под руководством автора памятника, скульптора Салавата Щербакова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Установка памятника Владимиру на Боровицкой площади

По его словам, транспортировка монумента происходила в трех частях. «Отдельно фигура самого князя Владимира, отдельно рука, в которой он держит крест, и отдельно сам крест», — пояснил Щербаков.

Скульптор сообщил, что основные работы по установке памятника князю провели в ночь с 15 на 16 октября. Для завершения всех монтажных работ потребуется порядка 4 дней, затем рабочие должны будут в течение 5 дней зачистить швы и покрыть монумент бронзовым цветом. После установки фигура будет закрыта специальным коробом. Торжественная церемония открытия памятника запланирована на 4 ноября 2016 года.

Напомним, скульптуру доставили в центр Москвы из Химок на двух тягачах. Подготовительные работы по установке памятника князю Владимиру начались в сентябре 2016 года. Церемония закладки первого камня состоялась в 2015 году.

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