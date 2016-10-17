Тамбов, 17 октября, 2016, 18:20 — ИА Регнум. Депутаты Тамбовской городской думы на ближайшем заседании 28 октября могут установить отсрочку уплаты налога на имущество физических лиц. Соответствующие рекомендации дала рабочая группа, созданная по поручению главы администрации Тамбовской области Александра Никитина в целях детального рассмотрения возможности снижения в регионе ставок налога на имущество физических лиц, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

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Как уже сообщалось, губернатор Александр Никитин на своей недавней еженедельной планерке в связи с обращениями граждан поднял вопрос о возможности снижения в регионе ставок налога на имущество физических лиц. Он поручил ответственным службам, в том числе финансовому управлению области, предметно изучить ситуацию и принять решение в интересах жителей.

Начать было решено с областного центра, поскольку большинство обращений граждан поступило именно из этого муниципального образования. Сегодня создавшуюся ситуацию с уплатой налога на имущество физлиц в городе Тамбове рассмотрела рабочая группа с участием первого заместителя главы администрации области, руководителя аппарата главы администрации области Олега Иванова, председателя областной думы Евгения Матушкина, вице-губернатора, начальника финансового управления области Дмитрия Зубкова, других руководителей органов исполнительной и законодательной власти региона, представителей налоговых органов и БТИ. В итоге совещания было принято решение: рекомендовать депутатам Тамбовской городской думы на своем ближайшем заседании 28 октября текущего года установить отсрочку уплаты этого налога.

В случае утверждения такого документа, начисление пени по тем квитанциям, что получили горожане с условием уплаты налога в срок до 1 декабря, производиться не будет. А собственники имущества в это время могут воспользоваться правом, в соответствии с имеющимся законодательством, обратиться с заявлением об отсрочке уплаты имущественного налога. Данное время также потребуется для мониторинга инвентаризационной стоимости собственности и корректировки ее в случае необходимости.

По имеющейся информации, секретарь Тамбовского регионального отделения партии «Единая Россия», член президиума регионального политсовета Евгений Матушкин отметил, что фракция партии в Тамбовской городской думе будет голосовать за принятие этого решения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 октября глава администрации Тамбовской области Александр Никитин дал поручение региональному финансовому управлению рассмотреть возможность корректировки налога на имущество физических лиц за 2015 год в связи с полученными обращениями граждан. В регионе налог на имущество физических лиц, как и в предыдущие годы, рассчитывается исходя из инвентаризационной стоимости жилья. Однако в целях установления единого экономического пространства по уплате налогов на территории Тамбовской области и увеличения доходной базы местных бюджетов органами местного самоуправления ставки по налогу на имущество физических лиц были увеличены. Половина территорий области повысили ставки налога до уровня действовавших ставок в остальных муниципалитетах. Так, например, ставки налога для жителей Рассказовского района повысились до уровня ставок, действующих в городе Рассказово.