Владикавказ, 17 октября, 2016, 18:10 — ИА Регнум. В Северной Осетии федеральные льготники отказываются от соцпакета в пользу денег. Как сообщили в региональном отделении Пенсионного Фонда России, из 98 тысяч льготников 81 тыс. 816 (83%) отказались в 2017 году от получения набора социальных услуг, передает 17 октября корреспондент ИА REGNUM.

Деньги

Так, 73 350 жителей Осетии решили полностью отказаться от набора соцуслуг, 6152 — от лекарственной части, 1440 льготника — от санаторно-курортного лечения и еще 7299 — от транспортной составляющей.

Льготники объясняют свой выбор в пользу денежной компенсации низким качеством предоставляемых услуг. По данным республиканского отделения Пенсионного фонда, в настоящее время только 14 тысяч человек являются полными получателями соцпакета. Численность же отказников в республике ежегодно растет.

Льготники считают, что в аптечных учреждениях низкий уровень лекарственного обеспечения и вынуждены покупать медикаменты за наличные средства. При этом рецепты выписываются, но в частных аптеках препараты не выдаются.

Напомним, что с 1 февраля 2016 года на оплату набора социальных услуг гражданам предоставляется 995 рублей 23 копейки в месяц, в том числе на обеспечение необходимыми медикаментами — 766 рублей, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний — 118 рублей, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно — 110 рублей.