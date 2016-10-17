Нижний Новгород, 17 октября, 2016, 18:03 — ИА Регнум. В Нижегородской области по итогам 2016 года планируется собрать 60 тыс. тонн кукурузы. Об этом заявил министр сельского хозяйства и природных ресурсов региона Алексей Морозов на семинаре, посвященном выращиванию кукурузы, который прошел в Вадском районе.

Кукуруза

По его словам, в регионе планируется увеличить средние надои на одну корову, что позволит нарастить производство молока. Ставится задача выйти на уровень 6000 литров на одну корову.

«Эта задача без того, чтобы выращивать больше кукурузы, не решится. Кукуруза — это ценный энергетический корм, который, кроме того, повышает продуктивность и в свиноводстве, и в птицеводстве», — сообщил министр.

«Как только мы начали заниматься кукурузой и кормить ею скот, за 2 года прибавили в производстве молока 2,5 тыс. литров на корову, благодаря чему перешагнули семитысячный надой. Сейчас селекционеры выводят такие сорта кукурузы, которые приспособлены к выращиванию в северных районах, и мы уже убедились, что в нашем регионе выращивать ее рентабельно», — заявил председатель «Колхоза имени Кирова» из Богородского района Павел Кондратьев.

По мнению губернатора Валерия Шанцева, в регионе необходимо актине создавать новые импортозамещающие производства, так как от этого зависит рост зарплат и возможность создания дополнительных рабочих мест.

«Нужно как можно больше использовать передовые технологии, При этом важно доводить производственные цепочки до выпуска финишного продукта у нас же в регионе, сосредотачивать все этапы производства на одной территории. Мы такую задачу ставим, и подобные проекты будем поддерживать», — заявил губернатор.

По данным регионального Минсельхоза, в 2016 году кукуруза на зерно в регионе посеяна на площади 12,8 тыс. га. В ближайшие годы региональным аграриям нужно увеличить сбор кукурузы на зерно вдвое — до 120 тыс. тонн.

Одним из примеров хозяйств, где успешно реализовано производство кукурузы замкнутого цикла — от посева до хранения — является СПК «Дубенский».

По словам директора СПК «Дубенский» Николая Рыбина, хозяйству помогла региональные программы поддержки сельского хозяйства.

«Есть программы, которые помогают нам приобретать технику. Мы купили зерносортировальный сушильный комплекс, за который в качестве компенсации получили 7,5 млн рублей. Потом приобрели два комбайна российского производства, на которые получили от областного правительства 500 тыс. рублей за каждый», — рассказал Рыбин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2015 году губернатор Валерий Шанцев утвердил программу по возмещению хозяйствам части затрат на приобретение сельхозоборудования.

По условиям программы сельхозтоваропроизводителям области субсидируется до 50% стоимости зерносушильного оборудования, до 25% стоимости кукурузных жаток, плющилок зерна и до 40% стоимости роботизированных доильных установок.

По данным Росстата, в 2015 году прирост объема производства продуктов питания в Нижегородской области был вдвое выше, чем в среднем по России (индекс производства пищепрома в Нижегородской области составил 104,2%, а в России — 102%).