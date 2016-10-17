Ставрополь, 17 октября, 2016, 17:59 — ИА Регнум.



Фотография на память

Депутатская группа Ставропольского края взяла под контроль подготовку к введению в регионе курортного сбора. Об этом речь шла 17 октября на совещании в Думе Ставрополья, сообщили ИА REGNUM в парламенте края.

Этот вид сбора будет введен не та всей территории края, а в курортном регионе Кавказские Минеральные Воды, который испытывает наибольшую нагрузку со стороны туристов. Регион требует серьезных финансовых вливаний на восстановление инфраструктуры, которая обветшала за последние десятилетия.

Глава законодательного органа региона Геннадий Ягубов отметил большую социально-экономическую значимость введения курортного сбора на Ставрополье. Он обратился к депутатам с тем, чтобы они держали на контроле ситуацию с подготовкой введения курортного сбора.

Этим займется целый ряд депутатских объединений: комитет по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму, а также депутатская группа «Кавказские Минеральные Воды».

Напомним, на заседании Госсовета в августе 2016 года президент РФ Владимир Путин поддержал концепцию введения платы за пользование курортной инфраструктурой и поручил до 15 ноября разработать соответствующую законодательную базу.

Предложение о двухступенчатом введении курортного сбора было принято правительством России 13 октября. В пилотном порядке этот вид налога будет введен в пяти регионах: на Ставрополье, Кубани, Алтае, в Крыму и Севастополе. За пять лет станет понятно, закрепить ли этот налог и распространить его введение и в других регионах или нет. Оппоненты опасаются, что введение подобной платы может негативно повлиять на туристический поток.

Федеральные власти хотят законодательно закрепить целевое назначение курортного сбора. Средства будут аккумулироваться в региональных фондах, и будут направляться исключительно на сохранение и развитие курортной инфраструктуры.

Размер курортного сбора составит до 150 рублей за сутки. Регионы смогут самостоятельно уменьшить эту сумму.

В настоящее время идет работа над уточнением перечня льготников, освобожденных от уплаты этого налога, а также над механизмом введения сбора, который позволил бы городам-курортам поддерживать и развивать курортную инфраструктуру.

Отметим, что на сегодня от уплаты сбора освобождены дети до 18 лет, инвалиды и сопровождающие их лица, ветераны, герои СССР, России, социалистического труда, чернобыльцы, а также те, кто приехал в регион учиться или работать.

Курортный сбор планируется ввести в России до 1 марта 2017 года.