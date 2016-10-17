Киев, 17 октября, 2016, 17:58 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Гройсман

На Украине необходимо ускорить процесс публичной приватизации убыточных государственных компаний. Об этом 17 октября во время презентации Офиса реформ на Украине заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает ИА REGNUM.

Он напомнил, что в стране 3800 государственных предприятий не приносят прибыль. «Согласен с коллегой Иваном Миклошем (экс-министр финансов Словакии, сопредседатель Стратегической группы советников по поддержке реформ на Украине Иван Миклош, — прим. ИА REGNUM ), нам надо ускорять публичную приватизацию. Мы имеем 3 800 предприятий, которые никакой пользы кроме коррупции и злоупотреблений для государства не приносят и тормозят процесс инвестирования. Мы можем это делать, в том числе, используя возможности малой приватизации, используя уже имеющийся механизм системы «Прозоро», где в интернете, на аукционе будут абсолютно открыто и публично продавать предприятия. И каждый будет иметь доступ приобрести предприятие, инвестировать», — сказал Гройсман.

По его словам, Украине необходимо менять сырьевой статус экономики. «Перед нами стоит задача возрождения национальной промышленности. По-разному можно к этому относиться. Но я считаю, что мы имеем серьезные возможности для полного раскрытия наших промышленных возможностей, мы должны делать конкурентный национальный продукт, а не быть сырьевым придатком в структуре нашей экономики. И таких вопросов у нас много», — добавил он.

Премьер также пояснил, что созданный комитет восстановления промышленности поможет украинским предприятиям освоить новые рынки сбыта. «Перед комитетом восстановления промышленности, в том числе стоит задача переориентировать наши предприятия на другие рынки. Вы знаете, какие экономические приоритеты стоят перед Украиной», — подчеркнул Гройсман.

Ранее, 6 октября бывший министр финансов Польши, сопредседатель Стратегической группы советников по поддержке реформ на Украине Лешек Бальцерович заявил, что в 2016 году украинское правительство провалили программу приватизации.

«Но, с другой стороны, ничего не сделано по очень важной реформе — приватизации… Нужно сократить коррупцию и повысить эффективность экономики», — призвал Бальцерович.

По его словам, внедрение пакета реформ, которые подготовила его группа экспертов, обеспечит рост ВВП Украины до 5−6%. «Если пакет реформ, который мы предлагаем политическим лидерам, обществу, будет внедрен в жизнь, тогда экономический рост может ускоряться, даже до 5−6%. Это будет большой сдвиг для Украины, для обороны, потому что будет больше денег на оборону», — добавил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что на Украине идет процесс деиндустриализации экономики.

«Там (на Украине) происходит, к сожалению, деградация, происходит деиндустриализация страны. Но мы в любой момент, как только этого захотят украинские партнеры, готовы развернуть наши потребности под возможности украинской промышленности», — отметил Путин, добавив, что это касается как украинского ВПК, так и гражданских отраслей.

Напомним, в сентябре президент Украины Петр Порошенко анонсировал проведение в стране «большой приватизации». При этом глава государства не назвал конкретные даты начала приватизационных конкурсов. «Я предложил нашим израильским партнерам и инвесторам принять участие в масштабной приватизации, которая будет происходить в Украине в 2016—2017 годах. Мы услышали действительно высокую заинтересованность в этом направлении», — заявил Порошенко 27 сентября во время совместного брифинга с президентом Израиля Реувеном Ривлиным.