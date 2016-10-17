Москва, 17 октября, 2016, 17:20 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

Евросоюз не планировал введение новых санкций против России из-за обострения ситуации с Сирией, говорится в сегодняшней прессе. По словам главы европейского МИДа Федерики Могерини, ни одна из стран ЕС не выступала с подобными предложениями. В Люксембурге сегодня проходит заседание Совета ЕС по иностранным делам. Основной вопрос повестки дня: Сирия и международная обстановка, с ней связанная.

Ранее предполагалось, что на встрече 20−21 октября главы европейских государств будут обсуждать варианты с введением ограничительных мер в секторах оборонной промышленности, самолето‑ и вертолетостроения и смежных сферах. Однако подтверждения этому на текущий момент нет.

К санкциям — теоретическим или практическим — России не привыкать. Имеющиеся ограничения в продовольственной и банковской сфере страна сумела обратить в свою пользу. Эффект от этого в аграрном секторе видно невооруженным глазом. Сегодня Россия занимает твердое уверенное первое место в мире по запасам плодородных земель. Более 15% всех мировых черноземов находятся в России, и чистые, здоровые почвы и культуры, на них произрастающие, уже станут явным конкурентным преимуществом страны на мировом сельскохозяйственном рынке. Напомню, что в период антисанкций сельское хозяйство России демонстрирует ежегодный рост практически на уровне 4%. И это еще не предел.

Банкам сложнее, долгое время шли процессы адаптации и поиск альтернативных путей заимствования, однако сейчас это перестало быть проблемой.