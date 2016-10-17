Махачкала, 17 октября, 2016, 17:20 — ИА Регнум. Участников голодовки против фальсификации выборов в Буйнакске, среди которых члены КПРФ и их сторонники, посетил председатель Избиркома Дагестана Магомед Дибиров. Он заверил активистов, что представленные ими доказательства нарушений на избирательных участках направлены в прокуратуру.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

В настоящее время надзорный орган проводит проверку по этим материалам, в ходе которой планируется допросить председателей местных избирательных комиссий. Дибиров не уточнил, какие меры будут применены к виновным в фальсификации. Активисты в разговоре с ним возложили ответственность за нарушения на дагестанский Избирком, сообщили ИА REGNUM 17 октября в городском отделении партии.

Член Избиркома РД Самир Абдулхаликов заявил, что на голодовку с самого начала обратили внимание в ЦИК РФ, куда активисты пожаловались в первую очередь. «Они сначала пожаловались в Москву, откуда в силу вопроса компетенции материалы были направлены в региональную комиссию. Мы их передали в прокуратуру, которая сейчас проверяет эти факты. Там сообщения о невыдаче итоговых протоколов на избирательных участках и других нарушениях. Со своей стороны мы разъяснили им, как они могут обжаловать результаты в судебном порядке», — рассказал собеседник.

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К голодающим в дагестанском Буйнакске присоединились женщины

Как сообщало ИА REGNUM, голодовка с требованием аннулировать результаты выборов в Буйнакске продолжается с 28 сентября. Ее начали 10 человек, среди которых председатель городского отделения КПРФ Камиль Шахболатов. Позже к ним присоединились восемь женщин. В конце прошлого месяца о нарушениях на выборах в Дагестане заявили представители партий «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, «Возрождение России», «Патриоты России», а также двух кандидатов в депутаты Госдумы РФ по одномандатным округам Абусупьяна Хархарова и Джамала Касумова.

В открытом письме президенту РФ и председателю ЦИК РФ они требовали аннулировать результаты голосования и провести повторные выборы весной следующего года. Вину за фальсификацию выборов они возложили на представителей «Единой России» из числа муниципальных и республиканских чиновников, которые, по их словам, использовали административное давление на избирательные комиссии. Одновременно с этим глава ЦИК Элла Памфилова сделала заявление о том, что 100%-ная явка на выборы в Дагестане вызывает сомнение. Она не исключила, что в ближайшем времени по этим фактам может начаться проверка.

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