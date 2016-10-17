Оренбург, 17 октября, 2016, 16:51 — ИА Регнум. В Оренбурге начались работы по восстановлению кровли и укреплению здания, которое является памятником федерального значения. В знаменитом доме по ул. Советской, 1 ремонт проведут не только в жилой части, но и затронут заброшенную. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Наталья Хомутова Знаменитый дом по ул. Советской

Как отметили в мэрии, после ремонта крыши, займутся остеклением окон. После того, как вставят стеклопакеты, будут созданы условия для дальнейшей реконструкции здания в зимний период.

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«Также будут проведены дополнительные работы по стяжке нежилой части здания с жилой для сохранения целостности здания. Здание училища является объектом культурного наследия федерального значения, поэтому для каждого вида работ по реконструкции здания специализированной организацией разрабатывается и утверждается проект. В целом же, здание — его жилая часть, оконные конструкции, балки и перекрытия — будет сохранено в том виде, в котором оно было изначально», — подчеркнула начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Татьяна Малышева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на проведение ремонтно-восстановительных работ в доме № 1 по ул. Советской из областного бюджета выделено 60 млн рублей. Напомним, в начале мая 2016 года в заброшенной части здания произошел крупный пожар, из-за детской шалости с огнем.

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Напомним, здание, где ранее располагалось Оренбургскоевысшее военное авиационное училище, в центральной исторической части Оренбурга. В 1955 — 1957 годах в нем учился первый космонавт Юрий Гагарин. Тогда оно называлось Первым Чкаловским военно-авиационным училищем. Среди его выпускников 351 Герой Советского Союза, из них девять — дважды Герои.

Здание возводилось специально для военного учебного заведения, поэтому в нем были предусмотрены жилые помещения и учебные классы. До революции в нем располагался второй Кадетский корпус.