Нижний Новгород, 17 октября, 2016, 16:51 — ИА Регнум. В Нижегородской области в минувшие выходные в ДТП погиб депутат гордумы Кстова Владимир Соломка.

Alexas_Fotos Автомобильная авария

Как сообщили ИА REGNUM в правохранительных органах, в 16 октября в 13:20 на 469 километре трассы Москва — Уфа водитель грузовика DAF выехал на встречную полосу и совершил столкновение с двигающимся в противоположном направлении автомобилем Honda.

В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте.

Позже выяснилось, что погибшими оказались депутат гордской думы города Кстово Владимир Соломка и его супруга.