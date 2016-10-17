Нижний Новгород, 17 октября, 2016, 16:44 — ИА Регнум. Содержание азота нитритного в Волге ниже того места, где организован сброса сточных вод станции аэрации ОАО «Нижегородский водоканал» в Нижнем Новгороде превышено в 25 раз. Такие данные были получены в ходе мониторинга, проведенного ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

mwooten Лабораторное исследование

По данному факту ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» направлены оперативные данные в Росприроднадзор, в Верхне-Волжское бассейновое водное управление, управление Роспотребнадзора по Нижегородской области, министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области, комитет по экологии и природопользованию Законодательного собрания Нижегородской области для принятия мер в рамках их компетенций.

В свою очередь в Роспотребнадзоре сообщили, что на границе Нижнего Новгорода и Кстовского района усилен контроль за качеством хозяйственно-питьевого водоснабжения в городе Кстово (находится ниже Нижнего Новгорода по течению Волги).

В настоящий момент качество воды в резервуарах чистой воды в кстовских водозаборах соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

Азот нитритный высокотоксичным, канцерогенным веществом. Причиной его попадания в сточные воды могут быть хозяйственно-бытовые и навозные стоки, сточные воды пищевых предприятий, стоки с сельскохозяйственных полей.

Вещество вызывает слабость, сонливость, ощущение усталости, тошноту, ухудшение работы почек, сердца (сердцебиения), печени, нервной системы, щитовидной железы, авитаминоз, снижение потенции, снижение кровяного давления. Особенно опасны для детей в возрасте до 3 месяцев. Способствуют развитию вредной микрофлоры кишечника и вторичной интоксикации организма.