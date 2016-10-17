Симферополь, 17 октября, 2016, 16:31 — ИА Регнум. Министр сельского хозяйства Крыма Андрей Григоренко ушел в отставку в связи с переходом на другую работу в Москве. Об этом сегодня, 17 октября, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

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«Министр сельского хозяйства республики Крым Андрей Александрович Григоренко покидает республику Крым в связи с переводом на альтернативное рабочее место в столице нашей Родины», — пишет Аксенов.

Кто заменит Григоренко на посту министра сельского хозяйства Крыма пока неизвестно. Аксенов написал, что в ближайшее время будет рассмотрена кандидатура временно исполняющего обязанности главы Минсельхоза.

Григоренко является уроженцем Крыма. С 2005 по 2007 годы он был заместителем губернатора Тверской области, и исполнял обязанности директора Департамента по социально-экономическому развитию села в Тверской области. С 2008 по 2015 годы Григоренко руководил инвестиционными проектами в агропромышленной сфере в различных регионах России (Краснодарский край, Калмыкия, Москва, Пенза, Рязань).