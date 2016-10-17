Вологда, 17 октября, 2016, 16:28 — ИА Регнум. Суд огласил приговор в отношении организованной преступной группы, состоявшей из бывших сотрудников череповецкого госнаркоконтроля. Являясь главой Череповецкого ФСКН, Алексей Советов сколотил из своих подчинённых и знакомых ОПГ, которая на протяжении 4 лет (2007−2011 гг.) совершала тяжкие и особо тяжкие преступления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Следкоме.

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Злоумышленники фальсифицировали доказательства по уголовным делам, подбрасывая людям наркотики, грабили череповчан, вымогали у задержанных деньги, получали взятки, «выбивали» показания. Также члены ОПГ воровали, покупали и продавали наркотики.

«Несмотря на оказываемое следствию активное противодействие со стороны обвиняемых, пытавшихся всеми доступными способами затянуть и даже парализовать следствие, было проведено более 950 следственных действий для установления причастности участников преступной группы к совершению преступлений, суду были представлены материалы более 100 томов уголовного дела. В зависимости от роли каждого 12 участникам организованной преступной группы предъявили обвинение в совершении различных преступлений», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СК Наталья Летенкова.

Сегодня суд приговорил главу группировки Алексея Советова к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 4 млн рублей. Еще 11 его бывших подчиненных отправятся в колонию на сроки от 6 до 18 лет. Добавим, что еще несколько бывших сотрудников череповецкого отдела УФСКН, а также их сообщников были осуждены ранее. Их дела выделяли в отдельные производства. Сейчас эти череповчане уже отбывают наказание в российских колониях.