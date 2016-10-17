Нарьян-Мар, 17 октября, 2016, 16:25 — ИА Регнум. Возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар». Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Архангельской области и НАО.

severpost.ru Уголовное дело

По версии следствия, в 2013—2014 годах чиновник оказала содействие в получении знакомым, который не являлся нуждающимся в жилом помещении, двухкомнатной квартиры из социального жилищного фонда. В последующем подозреваемая согласовала заявление о приватизации указанной квартиры, расположенной в городе Нарьян-Мар, стоимостью около 2,5 миллионов рублей, в связи с чем квартира выбыла из собственности администрации города и перешла в собственность заинтересованного лица.

Указанные незаконные действия существенно нарушили права и законные интересы лиц, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий, и причинили ущерб бюджету в размере стоимости квартиры.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УМВД России по Ненецкому автономному округу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проводятся допросы, запрашивается необходимая документация. Расследование уголовного дела продолжается.