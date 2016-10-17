Нижний Новгород, 17 октября, 2016, 16:22 — ИА Регнум. В Нижегородской области из-за распространения ОРВИ частично приостановлен учебный процесс в трех классах трех школ Гагинского района области, Автозаводского, Московского районов Нижнего Новгорода.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьная доска

Как сообщили ИА REGNUM в Роспотребнадзоре, также частично приостановлен воспитательный процесс в пяти группах пяти детских садов Автозаводского, Канавинского, Московского, Ленинского, Советского районов Нижнего Новгорода.

В Роспотребнадзоре отмечают, что в настоящее время в регионе регистрируется сезонный уровень заболеваемости ОРВИ.

Одновременно с этим в области продолжается прививочная кампания. Против гриппа уже привито 519 294 человека, в том числе 118 738 детей. Охват прививками против гриппа составил 17% от численности населения.