Москва, 17 октября, 2016, 16:19 — ИА Регнум. Факторы повышения нефтяных цен на рынке во многом отработаны. Для продолжения роста котировок выше максимумов 53,7 доллара за баррель по смеси Brent необходимы новые драйверы, полагает аналитик ГК Телетрейд Марк Гойхман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль к доллару

«Между тем пока проявляются, наоборот, поводы для коррекции. Это, например, повышение числа буровых установок в США ещё на 4 единицы за неделю, Пока это не приводит к росту добычи, но «критическая масса» накапливается», — отметил он.

При закреплении котировок в районе 50 долларов за баррель по WTI американские сланцевики способны увеличить производство, во многом компенсируя его сокращение по соглашению ОПЕК, даже если оно состоится, подчеркивает эксперт. «Финансовые ресурсы отрасли достаточны, поскольку компании успешно реализуют на рынке свои акции. Другим драйвером для остановки роста нефти выступает усиление доллара с приближением повышения ставки ФРС. Вероятность этого события для декабря стойко держится на уровне 70%, по данным биржи фьючерсов», — считает Гойхман.

Российская валюта крепка даже на фоне коррекции нефти вниз, что поддерживается высокой доходностью рублёвых активов, в частности, гособлигаций, указывает аналитик. «Тем не менее в случае дальнейшего снижения нефти пара доллар/рубль будет тестировать уровень 63−64 рублей за доллар», — полагает Гойхман.