Вильнюс, 17 октября, 2016, 16:14 — ИА Регнум. Выборы в Сейм Литвы меняют политическую карту страны, уверены авторы ТВ-передачи «ALFA-Неделя» на телеканале LNK. ИА REGNUM сегодня, 17 октября, публикует перевод на русский язык прогноза исхода выборов на телеканале LNK, также опубликованного на литовском портале Alfa.

natadart.ru Выборы

«Союз отечества» — Христианские демократы Литвы и Союз крестьян и зеленых Литвы — две силы, которые в ближайшие четыре года будут доминировать в политической жизни. Задел бывшего лидера Саюдиса либералов Элигиюса Масюлиса и созданная партийная инфраструктура помогли партии преодолеть кризис и хорошо выступить на выборах, несмотря на довольно смятенное руководство партии. Популистская Рабочая партия в Сейм не прошла, а другая популистская сила — партия Роландаса Паксаса «Порядок и справедливость» — балансирует на грани отстранения от выборов из-за подкупа голосов.

Эти выборы в Сейм исключительны тем, что в них намного активнее участвовала молодежь. По данным Центральной избирательной комиссии, с прошлых выборов число голосовавших молодых людей выросло на 7%, и молодежь составила треть всех проголосовавших избирателей. По словам экспертов, голоса молодежи получили те партии, которые очень активно работали в социальных сетях.

«Естественно, что молодежь — это самый активный пользователь социальных сетей, молодежь — это люди от 18 до 40 лет, естественно, что с этими людьми легче всего выйти на связь там, где они проводят больше всего времени. Так что эти выборы показали, что социальные сети — это хорошее место для того, чтобы выйти на аудиторию, и несколько последних выборов показали, что это хорошее пространство для общения политиков», — сказал эксперт по социальным сетям Ариюс Жакас.

Социологи и политологи говорят, что молодежь по традиции голосует за правые партии, потому что они способны привлечь новых избирателей, которых легче всего найти именно среди молодежи. «Либералы с одной стороны выступили лучше, чем ожидалось, с другой стороны, если смотреть на полгода назад, хуже, чем можно было надеяться. И было видно по результатам опросов, не только по результатам выборов, что либералы в течение последних двух лет привлекали новых избирателей, необязательно очень молодых — в возрасте 20 лет, но, может быть, их часть перешла к «Союзу Отечества» потому, что, зная структуру избирателей, социал-демократы и «крестьяне» все равно больше склонны быть немного симметричными по отношению к избирателям среднего и старшего возраста. Это для меня единственная альтернатива, куда после призывов в социальных сетях могла пойти молодежь, к консерваторам и в меньшей части к либералам», — сказал политолог Мажвидас Ястрамскис.

Союз крестьян и зеленых на этих выборах сыграл на факторе новизны, который, по словам социологов, сам по себе не новый и характерен почти всех выборам. «По поводу «крестьян» — это такой момент новизны, они начали подниматься еще в прошлом году, было видно, что приходит что-то необычное, и на каждых выборах есть потребность в элементе новизны, и выбранная неконфликтная кампания привлекает много избирателей. Сейчас кампания консерваторов очень энергичная, живая, она привлекла много людей, у консерваторов всегда был гражданский электорат, на этот раз вместе с новейшими технологиями и социальными сетями все это неплохо сработало», — сказал глава Vilmorus, социолог Владас Гайдис.

Похоже, что жертвами «крестьян» стали Рабочая партия и Социал-демократическая партия. Первые в многомандатном округе вообще не смогли преодолеть барьер 5%, социал-демократы получили серьезный и немного неожиданный удар. Социолог Гайдис признает, что в социологических опросах рейтинги этой партии были высокие, а ее неудачу переопределили несколько причин.

«Пассивная кампания и Трудовой кодекс — президент его отклонила, она популярный человек, соотношение людей, одобряющих и не одобряющих кодекс — 4% и 64%, это оказало негативное влияние, уже не говоря об истории с Министерством обороны, с конца прошлого года многое пополнило цепочку негативных событий, и это дало такой эффект», сказал Гайдис.

Политолог Ястрамскис утверждает, что социал-демократы стали жертвой альтернативы: как в городах, так и в деревнях у избирателей были другие варианты, поэтому основная левая партия Литвы потерпела поражение. «Я считаю, что отчасти причина неудачи социал-демократов кроется здесь. Неспособность справиться с ситуацией в прошлом году, череда скандалов, еще и принятие Трудового кодекса перед самыми выборами — все это на самом деле заставило людей искать альтернативы, и если мы посмотрим на рейтинги, то увидим, что популярность партий была очень похожей, и социал-демократы все время сохраняли за собой первые позиции, и большая разница между двумя партиями и социал-демократами означает, что часть избирателей все-таки искала альтернативу, и этой альтернативой в городах был «Союз Отечества», а в регионах — крестьяне», — сказал Ястрамкис.

Первый тур выборов закончился, но кто будет править Литвой, пока неясно. У победивших в первом туре консерваторов во втором туре 41 кандидат, у «крестьян» — 42. «Крестьяне» более приемлемы избирателям как партия второго выбора, но консерваторы побеждают при низкой активности избирателей, а во втором туре избиратели голосуют довольно вяло.

«Я бы сказал, что у них равные позиции, я считаю, что может случиться так, что череда каких-нибудь случайностей предопределит, скажем, в каких пяти округах разница между партиями будет очень небольшой, и это выйдет на поверхность, если смотреть на прошлые выборы. Однако консерваторы и социал-демократы во втором туре выступают лучше всего, и у той партии, которой везет в одномандатном округе, в многомандатном округе дела идут не так хорошо, но все меняется, и рядом с такими «обескровленными» социал-демократами «крестьяне» будут идти вровень с «Союзом Отечества», — размышляет Ястрамскис.

Большинство партий в тех округах, где их кандидаты не прошли во второй тур, разрешили кандидатам самим решать, кого из бывших соперников им поддерживать. «Сама партия принимать решение не будет, решение останется за нашими товарищами, кандидатами, которые баллотировались, от них будет зависеть, потому что в каждом отделении своя ситуация, они дружат с одними, другие — с другими, никакого общего решения не может быть, поэтому мы доверяем своим товарищам, они там работают и живут, и знают все нюансы, которых не знаем мы», — говорит глава центрального избирательного штаба социал-демократов Альгирдас Сисас.

Консерваторы больше склоняются поддержать либералов. «Общая установка ясна, мы уже решили, что в некоторых округах поддержим либералов, и лично я в Клайпеде поддержу кандидатов от либералов, конечно, есть определенный эффект консультаций», — сказал председатель консерваторов Габриэлюс Ландсбергис.

Но в некоторых округах консерваторы просили своих вечных соперников социал-демократов оказать им поддержку. «Я знаю, что обращалась наш член партии, которая сейчас в Новой Вильне идет против Альгирдса Палецкиса. Она обратилась к коллегам из Социал-демократической партии, но, похоже, что они не согласны поддерживать, что мне довольно странно, потому что тогда возникает вопрос, эта партия вообще за государственные интересы или против них, или, как говорила Бируте Весайте, Альгирдас Палецкис на самом деле может укрепить левый фланг», — возмущался Ландсбергис.

Палецкис во втором туре сразится с исполнительным секретарем Союза отечества Моникой Навицкайте. Ее поддержало множество известных людей, возмутившись деятельностью Палецкиса. Но из социал-демократов ее поддержал только заместитель председателя Вильнюсского отделения Сергей Тихомиров, правда, лично, а не от имени партии.

В свою очередь председатель Союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускас перед вторым туром сказал, что видит кампанию лжи, направленную в его сторону. «Мы видим волну такой лжи, которая связаны со слухами о том, что мы, якобы, договорились с теми или другими, будто мы разбиты, что, скорее всего, сознательно распространяется как с одной, так и с другой стороны. Наверно, это нужно для того, чтобы как можно меньше людей пришло на выборы и разочаровалось перед вторым туром. Меньшее число избирателей было бы выгодно нашим оппонентам на выборах. Я думаю, и той, и той стороне», — сказал Карбаускис.

Председатель «крестьян» не меняют свою позицию, что если они проиграют, страной могут управлять консерваторы с социал-демократами. «Тем партиям, которые были у власти более 20 лет, нужно немного отдохнуть от власти, потому что те перемены, о которых все говорят, мне трудно представить, если они сформируют коалицию. Но если наших голосов останется около 30 и немного больше, если мы не поднимемся и не увеличим нашу фракцию, то мы не были бы подходящим партнером ни для одной, ни для другой стороны, а тогда нам пришлось бы оставаться в оппозиции, и правящая коалиция состояла бы из консерваторов и социал-демократов, такие вот числа», — сказа Карбаускис.

Ландсбергис говорит, что это невозможно, и уверяет, что у запугиваний Карбаускиса нет основания. «С такой Социал-демократической партией, какой она является на сегодняшний день, коалиция невозможна. Несколько причин: избиратели хотят перемен, партия социал-демократов с усадьбой Виюнелес и ложками — это не перемены, это все та же старая партия социал-демократов, которая не помнит никакого обновления», — говорит Ландсбергис.

В ожидании окончательных результатов выборов все партии знают, кого бы они хотели видеть на посту премьера и кого бы не хотели видеть. Карбаускис на посту премьер видит Саулюса Сквернялиса и точно не хотел бы видеть на посту министра финансов Андрюса Кубилюса. «Все решит второй тур. Если мы победим на выборах, то возможно, в таком случае мы выберем партнера. Будем договариваться по поводу того, чтобы в правительстве работали профессионалы, чтобы журналисты, мелиораторы и или еще кто-нибудь не стали министрами здравоохранения, и чтобы министром финансов не стал Андрюс Кубилюс», — сказал Карбаускис.

Ландсбергис говорит, что посты — это не самое главное. «Принципиальная вещь, что если мы не договоримся насчет установок, если мы видим, что партнеры по коалиции неконструктивны, если они выдвигают требования, которые невыполнимы или наносят вред Литве, тогда я не отклоняю и другие варианты, как пробиваться в коалицию через тернистый путь», — сказал лидер консерваторов.

Второй тур парламентских выборов в Литве пройдет в это воскресенье, 17 октября.

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