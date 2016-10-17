Москва, 17 октября, 2016, 16:13 — ИА Регнум. 69 рублей за евро — вовсе не предел для европейской валюты, уверен вице-президент IFC Financial Center Станислав Вернер. Об этом он сегодня, 17 октября, заявил корреспонденту ИА REGNUM.

ИА REGNUM Евро

«Судьба обменного курса рубля к евро будет связана с развитием ситуации на нефтяном рынке и изменением соотношения сил евро и доллара на международном валютном рынке. На сегодняшний день на ценовом графике не прослеживается признаков слома нисходящей тенденции. Нет и предпосылок для изменения ситуации с точки зрения фундаментальных факторов. После отскока на этой неделе к зоне в 69,70−70,0 руб. евро может взять курс на дальнейшее понижение к минимумам с октября 2015 года (67,50 руб.). А в случае закрепления ниже этого рубежа откроется потенциал снижения к 63 руб., которые в последний раз фиксировались летом 2015 года», — отметил аналитик.

Сложившаяся напряженность в отношениях с Западом, которая, по сообщениям СМИ, может грозить расширением санкций на оборонный комплекс и самолетостроение не вызвала острой реакции на валютном рынке и привела лишь к умеренному ослаблению российской валюты. Как подчеркнул Вернер, инвесторы придают большее значение керри-трейд, возможностям получения безрисковой доходности на разнице в процентных ставках, которая благодаря Банку России дает для зарубежных инвесторов благоприятные возможности для получения высоких доходов.

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«Ради стабилизации инфляционных ожиданий ЦБ готов понизить ключевую ставку только в следующем году, что фактически ставит барьер для оттока спекулятивного капитала. Улучшается и ситуация с точки зрения торгового баланса, что оставляет в прошлом ситуацию, когда фиксировался нулевой приток валютной выручки. Цены на нефть, невзирая на информацию о наращивании странами ОПЕК добычи и сохраняющийся скепсис в отношении возможностей ОПЕК прийти к согласию об ограничении добычи, не торопятся ломать повышательный тренд. Слишком беззубыми пока выглядят попытки игроков на понижение вернуть инициативу, что создает предпосылки для дальнейшего роста цен к новым годовым максимумам, по крайней мере, до конца октября, когда в Вене состоятся повторные консультации нефтяного картеля», — уточнил аналитик.

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В то же время, по его словам, из-за негативного тренда в паре EUR/USD, который в ближайшие недели получит развитие, снижение евро относительно рубля будет протекать более выражено, чем у доллара против рубля. Причина в разности процентного дифференциала между ставками, которые устанавливают ФРС и ЕЦБ.

14 декабря Федрезерв, вероятно, повысит ключевую ставку с 0,25%-0,50% до 0,5%-0,75% (вероятность этого события сейчас оценивается в 70%), в то время как ЕЦБ сейчас изучает варианты продления программы количественного смягчения после февраля 2017 года, что сохранит ультрамягкой денежно-кредитную политику. Таким образом, как полагает Станислав Вернер, до середины декабря при прочих равных условиях доллар при прочих равных условиях продолжит укрепление, в том числе и против евро.

Напомним, что евро продолжает своё падение к рублю, начиная с сентября. Официальный курс на 18 октября опустился еще на 2 копейки и составил 69,36 руб. Стоит добавить, что осенью 2015 года евро также слабел по отношению к рублю, однако уже к декабрю курс вырос до 75 рублей, а в феврале 2016 года составил почти 86 рублей за евро.