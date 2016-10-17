Бишкек, 17 октября, 2016, 16:05 — ИА Регнум. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев поздравил Антониу Мануэл ди Оливейра Гутерреша с избранием на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Об этом сегодня, 17 октября, сообщила пресс-служба главы государства.

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Киргизский лидер отметил, что назначение на эту должность «является свидетельством высокого доверия и большого авторитета». Также Алмазбек Атамбаев пригласил нового главу ООН посетить Киргизскую Республику

«Нет сомнений в том, что Организация нуждается в сильном лидере, который поведет государства за собой на пути к достижениям Целей устойчивого развития, сохранения мира и безопасности на планете и победы над нищетой и голодом. Киргизия является надежным партнером ООН на протяжении 24 лет и будет продолжать оставаться им», — подчеркнул президент Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что решение о назначении бывшего премьер-министра Португалии Антониу Гутерриша на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций было принято по итогам заседания Генеральной ассамблеи ООН, состоявшегося 13 октября 2016 года. Антониу Мануэл ди Оливейра Гутерреш приступит к исполнению обязанностей генсека ООН с 1 января 2017 года. Его полномочия должны будут истечь 31 декабря 2021 года.