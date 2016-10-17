Челябинск, 17 октября, 2016, 16:07 — ИА Регнум. Управление ФАС по Челябинской области требует приостановить заключение контракта с фирмой, согласившейся разработать маршрутную схему общественного транспорта Челябинска всего за 1 рубль, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Письмо челябинского УФАС

Кроме того, антимонопольщики инициировали заседание комиссии, на котором будет рассмотрена жалоба компании, отстраненной от участия в конкурсе на разработку маршрутной сети общественного транспорта. Рассмотрение жалобы намечено на 21 октября. Приглашены представители управления Муниципального заказа Администрации города Челябинска и управление транспорта Администрации города Челябинска.

В адрес всех участников разбирательства сегодня, 17 октября, были разосланы письма-уведомления. Управлению транспорта администрации города Челябинска предписано предоставить полный пакет конкурсной документации. В случае непредставления указанной документации в срок должностных лиц ждёт штраф — 50 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 октября были подведены итоги конкурса на разработку маршрутной сети Челябинска. Из троих участников в конкурсе победила малоизвестная компания ООО «ТЕЗАН» без опыта, с уставным капиталом 10 тыс. рублей, созданная в 2014 году. Компания предложила цену контракта в 1 рубль. Другой участник, компания, имеющая опыт разработки маршрутных сетей в городах России, ООО «Агентство дорожной информации РАДАР», была отстранена от участия в конкурсе, так как представители заказчика челябинского Управления транспортом, выявили ошибку в конкурсной документации. Именно эта компания и подала жалобу в управление ФАС.

Отметим, сегодня, 17 октября, глава Челябинска Евгений Тефтелев заявил: городу Челябинску не нужна новая маршрутная сеть, а достаточно старой, которую лишь подправить.

По данным портала Сhelyabinsk.ru, Тефтелев заявил: «Надо выждать определенные сроки, рабочая группа уже работает. От ее имени начальник управления транспорта докладывает, думаю, в конце недели уже буду владеть информацией. Основы сети уже есть, нужны правки, основа наработана годами».

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