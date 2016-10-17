Зарайск, Московская область, 17 октября, 2016, 15:58 — ИА Регнум.



Карл Хенрик. Свиньи

В Зарайском районе Московской области запланировано строительство свинокомплекса ООО «СПФ Зарайск». Главным инвестором проекта является таиландская компания «Чароен Покпанд Фудс», неоднократно уличенная в нарушении правил обращения с отходами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства экологии области.

Местные жители настаивают на проведении экологической экспертизы проекта строительства свинокомплекса. По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, компания запланировала строительство потенциально опасного крематория для сжигания биологических отходов.

«Министерство будет настаивать не только на экспертизе, но и на разработке отдельных проектов на объекты обращения с отходами, включенные в состав комплекса», — пояснил министр.

Напомним, «Чароен Покпанд Фудс» ранее была признана виновной в загрязнении пруда вблизи деревни Врачово в Луховицком районе Подмосковья. Также в 2013 году у компании на территории Калужской области отсутствовало разрешение на выброс загрязняющих веществ в воздух. Также в примыкающей к территории предприятия овраг, русло которого впадает в приток реки Суходрев, сливалась жидкая фракция навоза.