Магас, 17 октября, 2016, 15:57 — ИА Регнум. Единая база малоимущих граждан будет создана в Ингушетии. В нее войдут все жители, стоящие на учете в благотворительных фондах, социальных ведомствах и органах местного самоуправления. Об этом ИА REGNUM 17 октября сообщили в пресс-службе Министерства труда, занятости и социального развития Ингушетии.

Владимир Маковский. Посещение бедных. 1874

По сведениям ведомства, каждый заявитель должен будет заполнить анкету и указать в ней общую сумму доходов, площадь жилья, состав семьи и другие необходимые данные. После проверки этой информации сотрудниками министерства нуждающиеся в помощи лица будут включены в реестр тех, кто может рассчитывать на благотворительную и иную помощь.

База данных создается для всех организаций, оказывающих социальную поддержку нуждающимся в ней людям. Ее целью является оказание всем малоимущим равноценной поддержки от различных источников. В настоящее же время сложилась такая ситуация, как отметили в ведомстве, когда зачастую поддержку от сразу нескольких фондов успевают получить одни и те же граждане, в то время как другие остаются лишенными помощи.

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В Ингушетии будет создан фонд поддержки малоимущих семей

Напомним, в 2015 году по инициативе главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова был создан фонд социальной поддержки «Солидарность». За год работы было собрано около 12 млн рублей от неравнодушных жителей, которые добровольно жертвуют свои средства на помощь малоимущим гражданам. Недавно был создан также Совет благотворительных организаций, который возглавил известный ученый-богослов, президент фонда «Солидарность» Магомед Харсиев.