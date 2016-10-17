Симферополь, 17 октября, 2016, 15:56 — ИА Регнум. На территории Крыма может быть установлен памятник президенту РФ Владимиру Путину в образе капитана корабля, приведшего «Крым в родную гавань после долгого плавания». Об этом заявил глава общественной организации «Конгресс русских общин Крыма», крымский депутат Сергей Шувайников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Памятник-символ российскому капитану в образе Путина, который, невзирая на любые шторма, привел Крым в родную гавань после долгого плавания в нелегких испытаниях, должен быть установлен. Мы возведем его за народные деньги», — сказал Шувайников РИА «Новости».

По его словам, сбор средств на установку памятника уже объявлен, и один из предпринимателей полуострова уже перевёл сумму в размере 50 тысяч рублей: «Если получится и мы сможем собрать деньги, то памятник установим до президентских выборов в 2018 году, если нет, то значит после выборов, но памятник все равно будет. Крымчане очень уважают президента и хотели бы приводить своих детей и внуков к памятнику в образе президента, который защитил крымчан от войны и междоусобиц».

Согласно первоначальному проекту, будет установлен постамент, на котором стоит Владимир Путин в виде капитана за штурвалом корабля. На постаменте предлагается написать слова президента, которые он произнёс после воссоединения Крыма с Россией: «После тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань, к родным берегам, в порт постоянной приписки, в Россию!».

Шувайников подчеркнул, что данная инициатива — не «пиар и политический прогиб», а всего лишь возможность выразить благодарность российскому лидеру от лица всех крымчан.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года в результате проведённого референдума о статусе полуострова. Более 90% жителей Крыма и Севастополя проголосовали за вхождение Крыма в состав России.