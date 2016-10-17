Москва, 17 октября, 2016, 15:52 — ИА Регнум. Более 40% граждан РФ стали больше экономить на еде в последние полгода, свидетельствуют данные социологического опроса Фонда «Общественное мнение».

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

Вообще не экономят на еде или не так сильно экономят, как раньше, 11% ресондентов, 41% опрошенных признались, что стали экономить на продуктах питания больше, еще 46% не меняли свои потребительские стратегии.

Экономят жители России чаще всего на мясе и птице (24%), колбасах и сыре (20%), а также на рыбе и морепродуктах (18%) и фруктах (14%). Из непродовольственных продуктов лидируют одежда и обувь (25%), развлечения и досуг (15%), парфюмерия и косметика (13%), рестораны и электроника (по 12%).

Также по-разному респонденты реагируют на рост цен: одни в первую очередь сокращают потребление (48%), другие — ищут возможности дополнительного заработка (44%).

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проводился 2 октября 2016 в 53 субъектах РФ, опрошено 1500 респондентов. Интервью по месту жительства прошли в 104 населенных пункта. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.