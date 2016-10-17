Киев, 17 октября, 2016, 15:54 — ИА Регнум. По меньшей мере 58 человек скончались на Украине в результате отравления поддельным алкоголем, заявили 17 октября в Службе защиты потребителей. Об этом сообщает Figaro.

Skitterphoto Ящик с алкоголем

Согласно заявлению организации, в наиболее пострадавшей Харьковской области всего отравился 91 человек, из которых скончались 44 человека.

Другие случаи отравления были обнаружены в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Житомирской и Николаевской областях. Первые случаи отравления были зарегистрированы в конце сентября. Уже установлено, что алкоголь был изготовлен в Харьковской области.

Возбуждено уголовное дело за производство продуктов несоответствующего качества, приведших к отравлению, которое может грозить сроком от пяти до десяти лет лишения свободы.