Москва, 17 октября, 2016, 15:47 — ИА Регнум. Москва выбрала слишком мягкую позицию по отношению к нынешним киевским властям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 октября заявил доктор политических наук, профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Черняховский, комментируя решение Украины избавиться от русского языка и коммунистических названий во всех аэропортах страны.

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«Они это делают не для того, чтобы действительно искоренить русский язык — 80% русских говорят на русском, — а чтобы похвалиться друг перед другом», — отметил политолог.

По его словам, в то время как представители киевского режима, полностью «марионеточного» и подконтрольного американским кураторам, соревнуются, выдвигая различные антироссийские инициативы, Россия тем временем игнорирует в свою сторону все агрессивные выпады. «Москва выбрала очень мягкую позицию по отношению к нынешней Украине», — подчеркнул Черняховский.

«Некоторая часть нашей интеллигенции воспитывает наших детей так, что если кто-то тебя толкает, то следует отойти в сторону, вместо того, чтобы (соответствующим образом) ответить», — пояснил политолог, добавив, что «здесь та же самая ситуация», поскольку часть русского истеблишмента воспитана в русле такой идеологии.

Отвечая на вопрос, насколько могут быть действенны меры украинских властей по вытеснению русского языка, политолог отметил, что «через 30−50 лет, находясь в полной изоляции от России, они действительно этого (исчезновения русского языка) могли бы добиться», — заявил Черняховский.

Отметим, что 17 октября министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о том, что до 1 декабря 2016 года аэропорты Украины должны избавиться от русского языка и коммунистических названий, при этом подчеркнув, что «так же и работники аэропортов при общении с пассажирами должны пользоваться украинским или английским языками».