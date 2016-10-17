Москва, 17 октября, 2016, 15:40 — ИА Регнум. Госдума 19 октября выступит с традиционным обращением к Генассамблее ООН, парламентам государств — членов ООН и международным парламентским организациям о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады Республики Куба, передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Кубы

Госдума выражает поддержку кубинскому народу, который в течение многих лет, терпя лишения и ограничения гуманитарного характера, отстоял свою свободу и суверенитет

Как ожидается Генассамблея ООН 26 октября 2016 года рассмотрит проект резолюции «Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной США», Госдума подтверждает свою позицию, изложенную в предыдущих заявлениях.

Неизменная принципиальная позиция депутатов Госдумы в отношении порочной политики и преступной практики односторонних санкций и различного рода блокад и эмбарго в области экономики, торговли и финансов, осуществляемых в обход Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и представляющих из себя изощренную форму вмешательства во внутренние дела суверенных государств, в полной мере относится к поддержке законных требований Республики Куба о незамедлительном прекращении Вашингтоном не на словах, а на деле, экономической, торговой и финансовой блокады.

Политика США в отношении Кубы на протяжении многих десятилетий противоречит требованиям основополагающих документов ООН о безусловном уважении общепризнанных принципов и норм международного права, в частности, принципов суверенного равенства государств, невмешательства в их внутренние дела, а также уважения принципа свободы международной торговли и международного торгового судоходства, отмечается в документе.

Ущерб, нанесенный действиями американских властей кубинскому государству, самым негативным образом влияет на уровень жизни и благополучие кубинских граждан, серьезно сдерживает социально-экономическое развитие Республики Куба, указали парламентарии.

Депутаты с сожалением отмечают, что надежды, связанные с введением Вашингтоном отдельных послаблений в режиме блокады, восстановлением около полутора лет назад дипломатических отношений между Республикой Кубой и США, взаимным открытием дипломатических представительств в Гаване и Вашингтоне, с началом кубино-американского взаимодействия по проблемам, связанным, в том числе, с борьбой с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и торговлей людьми, обеспечением безопасности на воздушном транспорте и другим вопросам, представляющим взаимный интерес, не воплотились в практически реализуемом снятии большинства ограничений и санкционных мер в рамках американской торгово-экономической и финансовой блокады. До настоящего времени ограничения распространяются, например, на два жизненно важных сектора социально-экономической сферы — продовольственное и фармакологическое обеспечение.

С политически мотивированным давлением связаны и действия США по экстерриториальному применению санкций в отношении сотрудничающих с Республикой Кубой третьих стран и их экономических субъектов, прежде всего в сфере финансов, по запрету на прямые банковские отношения между Кубой и Соединенными Штатами, открытию для американских инвестиций лишь одной — чрезвычайно важной с точки зрения ведения информационной войны — телекоммуникационной сферы кубинской экономики.

Депутаты осуждают политику руководства США, на протяжении уже более 50 лет сохраняющего вопреки интересам кубинского и американского народов, а также всего человечества, самую продолжительную в истории одностороннюю систему санкций для достижения сугубо своекорыстных политических целей.

Обращение — традиционное для России, отметила депутат Госдумы Светлана Журова («Единая Россия»). «Может быть риторика чуть мягче, чем обычно, некие шаги уже делаются навстречу снятия санкций, но они не достаточны», — говорит парламентарий. Россия хочет заявить о том, что санкционная позиция неприемлема. «Мы тоже являемся санкционерами», — напомнила Журова.