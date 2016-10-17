Москва, 17 октября, 2016, 15:23 — ИА Регнум. Фракция «Единой России» в Госдуме намерена выступить с обращением к международным организациям в связи с тем, что в Великобритании заблокированы счета телеканала RT. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября, об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Железняк. «Обращение будет сделано от нашей фракции, уверен, что его поддержат коллеги из других фракций», — отметил Железняк.

Joe The Goat Farmer Блокировка

Свобода слова на Западе — миф

Депутат обратил внимание на то, что сегодня без объяснения причин английский банк заблокировал счета телекомпании RT и сотрудников телеканала, большая часть которых при этом является британцами.

«Данный вопиющий инцидент говорит о том, что все мифы о свободе слова на Западе, о невмешательстве государства в предпринимательскую деятельность и деятельность СМИ является просто пустышкой, мифом», — говорит Железняк.

Депутаты намерены требовать от официальных британских властей объяснений в связи с данной ситуацией. «Мы будем помогать коллективу отстаивать свои законные права, мы также будем требовать, чтобы свою позицию обозначили СЕ, ООН, а также международные правозащитные и журналистские сообщества», — сообщил парламентарий.

«Позиция телеканала могла не нравится британским властям, как и других стран НАТО, но это информация которая была всегда достоверной, была всегда своевременной и честной. Если на Западе не готовы считаться с честной журналистикой, то это рушит ту систему ценностей, которую они декларируют», — констатировал он.

«Мы считаем, что в многообразии точек зрения, возможности донести объективную информацию до любого человека заключается сила демократии, и те решения, которые приняты под давлением британских властей, говорят о том, что есть большие проблемы со свободой слова и с соблюдением прав и законности», — заявил Железняк.

Британия ждет ответа?

Между тем в Совфеде считают, что британские власти ждут ответных шагов со стороны России. «Интересно, какой реакции ждут от нас британские власти. Судя по всему, блокировки счетов «Би-би-си» в России», — отметил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Но этот ход слишком очевиден, и я не уверен, что его надо делать. По крайней мере пауза здесь точно не помешала бы», — рассуждает сенатор.

«Своими односторонними действиями Британия явно подпортила свой имидж, и пусть весь мир и дальше обсуждает этот ее шаг, а не ответные действия России», — сказал парламентарий.