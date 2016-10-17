Петрозаводск, 17 октября, 2016, 15:15 — ИА Регнум. Петрозаводский городской суд республики Карелия продлил арест замдиректора «Парк-отеля «Сямозеро» Вадима Виноградова до 19 января 2017 года, пишет газета «Ведомости».

diegoattorney За решеткой

Свою вину в гибели 14 детей во время прогулки по озеру он признал. «Я сделал чистосердечное признание и продолжаю сотрудничать со следствием и сотрудничаю с ним с момента задержания, полностью признал вину», — заявил Виноградов.

Ему и директору ООО «Парк-отель «Сямозеро» предъявлено обвинение по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц». Ранее суд продлил срок домашнего ареста до 19 января экс-главе Роспотребнадзора по Карелии Анатолию Коваленко.

Напомним, 18 июня в Карелии случилась трагедия: во время водного путешествия погибли 14 человек, приехавших на отдых в детский лагерь «Парк-Отель Сямозеро». Несовершеннолетние отправились в водное путешествие под руководством инструкторов, несмотря на неблагоприятный прогноз метеорологов, и попали в шторм.

В сплаве принимали участие 47 детей, трое 19-летних и один 17-летний инструктор. Из-за волн и сильного ветра лодки с детьми опрокинулись, 14 несовершеннолетних утонули. Всем погибшим было 12−13 лет.